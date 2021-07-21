Девочка хотела погладить жеребенка. Однако кобыла начала защищать своего ребенка.

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Кобыла откусила девочке правую щеку

  • Заведующий ожоговым отделением 8 городской клинической больницы Василий Савчин рассказал, что 20 июля в медучреждение попала 5-летняя девочка.
  • Ее в одном из сел Золочевского района укусила лошадь.
  • По словам врача, ребенок хотел погладить жеребенка, однако рядом была его мать.
  • Она укусила девочку за правую щеку.
  • У ребенка довольно большой дефект мягких тканей, размером примерно 5 на 8 сантиметров.
  • Сейчас маленькую пациентку готовят к операции.