Девочка хотела погладить жеребенка. Однако кобыла начала защищать своего ребенка.
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Кобыла откусила девочке правую щеку
- Заведующий ожоговым отделением 8 городской клинической больницы Василий Савчин рассказал, что 20 июля в медучреждение попала 5-летняя девочка.
- Ее в одном из сел Золочевского района укусила лошадь.
- По словам врача, ребенок хотел погладить жеребенка, однако рядом была его мать.
- Она укусила девочку за правую щеку.
- У ребенка довольно большой дефект мягких тканей, размером примерно 5 на 8 сантиметров.
- Сейчас маленькую пациентку готовят к операции.