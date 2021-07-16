Львовянин под наркотиками устроил безумные гонки на трассе Киев – Чоп: видео
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Львовские патрульные 15 июля задержали водителя BMW 528, который устроил гонки на трассе и едва не влетел под грузовик. Оказалось, что мужчина перед поездкой употреблял наркотики.
На нарушителя составили 2 админпротокола. Мужчине грозит штраф.
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Водитель BMW устроил гонки на трассе
- Днем на трассе Киев – Чоп патрульные общались с водителем грузовика по требованиям теплового режима.
- Вдруг они увидели, что с АЗС резко выехал автомобиль BMW 528.
- Его водитель не убедился в безопасности маневра, поэтому чуть не попал в ДТП.
- Полицейский пытался остановить машину, однако нарушитель продолжил движение.
- Тогда правоохранители сели в служебный автомобиль и догнали беглеца.
- На место остановки подъехал водитель автомобиля Peugeot 405.
- Он предоставил патрульным видео неоднократных нарушений мужчины.
Смотрите видео гонки водителя под наркотиками:
Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения
Вскоре патрульные установили личность нарушителя. Им оказался 32-летний львовянин. Правоохранители заметили у мужчины признаки наркотического опьянения. Однако от проверки он отказался. На водителя составили 2 протокола:
- "Управление транспортным средством в состоянии опьянения". За такое правонарушение мужчине грозит 10,2 тысячи гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на год.
- "Создание аварийных обстоятельств". За это нарушение водителю грозит 8,5 тысячи гривен штрафа.
Вскоре состоится суд, который и выберет нарушителю наказание.
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