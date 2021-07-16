Львів'янин під наркотиками влаштував шалені перегони на трасі Київ – Чоп: відео

16 липня 2021 , 18:08
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

Львівські патрульні 15 липня затримали водія BMW 528, який влаштував перегони на трасі й ледь не влетів під вантажівку. Виявилось, що чоловік перед поїздкою вживав наркотики.

На порушника склали 2 адмінпротоколи. Чоловікові загрожує штраф.

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Водій BMW влаштував перегони на трасі

  • Вдень на трасі Київ – Чоп патрульні спілкувались з водієм вантажівки щодо вимог теплового режиму.
  • Раптом вони побачили, що з АЗС різко виїхав автомобіль BMW 528.
  • Його водій не переконався в безпечності маневру, тож ледь не потрапив у ДТП.
  • Поліцейський намагався зупинити автівку, однак порушник продовжив рух.
  • Тоді правоохоронці сіли у службове авто та наздогнали втікача.
  • На місце зупинки під'їхав водій автомобіля Peugeot 405.
  • Він надав патрульним відео неодноразових порушень чоловіка.

Дивіться відео перегонів водія під наркотиками:

Чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння

Невдовзі патрульні встановили особу порушника. Ним виявився 32-річний львів'янин. Правоохоронці помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Однак від перевірки він відмовився. На водія склали 2 протоколи:

  • "Керування транспортним засобом в стані сп'яніння". За таке правопорушення чоловікові загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.
  • "Створення аварійних обставин". За це порушення водієві загрожує 8,5 тисячі гривень штрафу.

 Невдовзі відбудеться суд, який і обере порушнику покарання.

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Автор: Ольга Котів