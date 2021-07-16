Львів'янин під наркотиками влаштував шалені перегони на трасі Київ – Чоп: відео
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Львівські патрульні 15 липня затримали водія BMW 528, який влаштував перегони на трасі й ледь не влетів під вантажівку. Виявилось, що чоловік перед поїздкою вживав наркотики.
На порушника склали 2 адмінпротоколи. Чоловікові загрожує штраф.
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Водій BMW влаштував перегони на трасі
- Вдень на трасі Київ – Чоп патрульні спілкувались з водієм вантажівки щодо вимог теплового режиму.
- Раптом вони побачили, що з АЗС різко виїхав автомобіль BMW 528.
- Його водій не переконався в безпечності маневру, тож ледь не потрапив у ДТП.
- Поліцейський намагався зупинити автівку, однак порушник продовжив рух.
- Тоді правоохоронці сіли у службове авто та наздогнали втікача.
- На місце зупинки під'їхав водій автомобіля Peugeot 405.
- Він надав патрульним відео неодноразових порушень чоловіка.
Дивіться відео перегонів водія під наркотиками:
Чоловік перебував у стані наркотичного сп'яніння
Невдовзі патрульні встановили особу порушника. Ним виявився 32-річний львів'янин. Правоохоронці помітили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Однак від перевірки він відмовився. На водія склали 2 протоколи:
- "Керування транспортним засобом в стані сп'яніння". За таке правопорушення чоловікові загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.
- "Створення аварійних обставин". За це порушення водієві загрожує 8,5 тисячі гривень штрафу.
Невдовзі відбудеться суд, який і обере порушнику покарання.
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