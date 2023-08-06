Оккупант устроил охоту на 20-летнюю девушку, стрелял в ее мать: жуткая история

В полиции Киевской области рассказали историю девушки из села Жмиевка, которая после начала полномасштабного вторжения несколько недель жила под оккупацией россиян. Собственно, захватчики пытались ее поймать, очевидно, для того чтобы удовлетворить собственные сексуальные желания.

Как отметила потерпевшая, из села в Вышгородском районе Киевской области она сначала не хотела эвакуироваться, поскольку ее сестра была беременна. Без нее она не собиралась бежать. Преследовал девушку Магомет Исаев – 29-летний капитан вооруженных сил России, родом из Дагестана.

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"Дочка, мы тебя не спасем"

Исаев был командиром боевой машины 291 гвардейского мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

Жуткая история о том, как россиянин охотился на 20-летнюю девушку: смотрите материал на ютуб-канале LUTIY 24 (18+)

Вместе со своими собратьями кадыровцами захватчик оккупировал Жмиевку, охотился за местными украинками, намереваясь их изнасиловать. Местные врали оккупантам о местонахождении девушек, пытаясь их защитить.

Также, в частности, чудом удалось отбиться от вражеского военного матери 20-летней девушки, которую преследовали.

Спрашивают: "Света ли вы?" – я говорю: "У нас здесь Свет…" – но я поняла, что они меня ищут. Говорю: "Что ты хочешь?",

– рассказала она.

Оккупант Магомет Исаев, который хотел изнасиловать украинку / Фото из материала LUTIY 24

По словам Светланы, захватчик прямо ей сказал, что хочет увидеть ее дочь, на что она ему ответила, что якобы не знает, где она.

Он мне говорит: "Ты хочешь, чтобы я стрелял?" – я говорю: "Стреляй, я же тебе ее не нарисую"... Ему все равно было, что я женщина старая. Вот "я хочу", и все.

Девушка, которую хотели изнасиловать, рассказала, что в тот день ушла из дома скрыться, потому что ей рассказали, что русские ездят по селу и ищут девушек.

Чудом ей и матери удалось обмануть оккупанта, хотя был непреодолимый страх и отчаяние из-за того, что враг возьмет желаемое силой.

Магомету Исаеву украинские правоохранители объявили о подозрении, после чего он появился в международном розыске. Также суд вынес постановление об аресте оккупанта. Нет сомнений в том, что его, в конце концов, реально привлекут к ответственности.