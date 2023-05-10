Во вторник, 9 мая, в городах России витал дух "победобесия", хотя по Красной площади проехался всего один несчастный танк, что свидетельствует о наличии проблем у оккупантов. Также 24 Канал со ссылкой на российские СМИ сообщает, что в параде в Хабаровске принял участие военный преступник Омурбеков.

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Палач на параде

Известно, что под командованием Омурбекова в Украине воевал Даниил Фролкин. Это еще один военнослужащий, признававшийся журналистам в убийстве мирного населения Украины во время оккупации Киевской области весной 2022 года.

Несколько собеседников издания "Важные истории" из рядов военнослужащих рассказывали, что Азатбек Омурбеков приказывал стрелять машинами с гражданскими, а также убивать "всех, у кого телефоны найдете",

– написали российские СМИ.

Омурбеков на параде в Хабаровске: смотрите видео с росСМИ

Обратите внимание! Азатбек Омурбеков командовал 64-й мотострелковой бригадой части 51 460 в начале полномасштабного вторжения. Отметим, что это подразделение в полном составе принимало участие в наступлении на Киевскую область в первые недели войны. Именно ему мы должны "благодарить" за трагедию в Буче, Ирпене и других городах.

"Жалкое зрелище": 9 мая в России