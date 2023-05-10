У вівторок, 9 травня, у містах Росії витав дух "побєдобєсія", хоча Красною площею проїхався всього один нещасний танк, що свідчить про наявність проблем в окупантів. Також 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ інформує, що в параді в Хабаровську взяв участь військовий злочинець Омурбеков.
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Кат на параді
Відомо, що під командуванням Омурбекова в Україні воював Данило Фролкін. Це ще один військовослужбовець, який зізнавався журналістам у вбивстві мирного населення України під час окупації Київської області весною 2022 року.
Декілька співрозмовників видання "Важливі історії" з-поміж лав військовослужбовців розповідали, що Азатбек Омурбеков наказував стріляти машинами з цивільними, а також вбивати "всіх, у кого телефони знайдете",
– написали російські ЗМІ.
Омурбеков на параді в Хабаровську: дивіться відео з росЗМІ
"Жалюгідне видовище": 9 травня в Росії
- Що не дивно, цьогоріч парад до так званого "Дня Побєди" в Росії був не таким масштабним. Власне, "побєди" на полі бою в Україні нема – тому й святкувати немає що.
- Зокрема, політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман назвав те дійство, що відбувалось у ворожій державі, "жалюгідним видовищем". За його словами, цьогорічний військовий парад на Красній площі розчарував навіть "запеклих російських патріотів".
- Власне, у цей день Пригожин вирішив "наїхати" на російського диктатора Владіміра Путіна. Ватажок ПВК "Вагнера" записав відео, у якому сказав, що якийсь "дід думає, що він хороший", хоча насправді він "повний мудак". Очевидно, йшлося про Путіна.