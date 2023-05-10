У вівторок, 9 травня, у містах Росії витав дух "побєдобєсія", хоча Красною площею проїхався всього один нещасний танк, що свідчить про наявність проблем в окупантів. Також 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ інформує, що в параді в Хабаровську взяв участь військовий злочинець Омурбеков.

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Кат на параді

Відомо, що під командуванням Омурбекова в Україні воював Данило Фролкін. Це ще один військовослужбовець, який зізнавався журналістам у вбивстві мирного населення України під час окупації Київської області весною 2022 року.

Декілька співрозмовників видання "Важливі історії" з-поміж лав військовослужбовців розповідали, що Азатбек Омурбеков наказував стріляти машинами з цивільними, а також вбивати "всіх, у кого телефони знайдете",

– написали російські ЗМІ.

Омурбеков на параді в Хабаровську: дивіться відео з росЗМІ

Зверніть увагу! Азатбек Омурбеков командував 64-ю мотострілецькою бригадою частини 51460 на початку повномасштабного вторгнення. Зазначимо, що цей підрозділ повним складом брав участь в наступі на Київську область у перші тижні великої війни. Саме йому ми маємо "завдячувати" за трагедію у Бучі, Ірпені й інших містах.

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