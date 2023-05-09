Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він впевнений, що військовий парад на Червоній площі цього року розчарував навіть запеклих російських патріотів.
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Путіну вже ніхто не вірить
Ейдман зауважив, що парад 9 травня – це жалюгідне видовище.
Танків не було. Літаки не злетіли. Світові лідери не приїхали. Був тільки старий, іржавий Т-34 і не менш старий та протухлий Владімір Путін. А також пострадянські царки за три копійки,
– наголосив політолог.
Водночас у своєму виступі під час параду Владімір Путін не проголосив жодних програмних заяв. Він знову говорив про те, що "Росія хоче миру", що у неї "немає ворогів" і що "Росія в Україні себе захищає". А також згадав "переворот" в Україні у 2014 році.
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Це стандартний набір гнилих відмазок Путіна. Починаючи з лютого 2022 року він "крутить" одну й ту саму платівку, яка має назву "не винні ми", "не ми розпочали війну", а "укронацисти", як росіяни називають українських патріотів,
– відзначив співрозмовник.
Але, на його думку, Путіну вже ніхто не вірить, крім "зомбанутої" частини населення Росії.
"Коли Сєргєй Лавров (глава МЗС Росії – 24 Канал) почав озвучувати такі ж самі гнили відмазки в Індії, з нього почали відверто сміятись індуси. І саме така реакція на заяви Путіна у міжнародної громадськості і навіть обивателів у світі", – резюмував Ігор Ейдман.
Реакція у світі на заяви Владіміра Путіна під час параду 9 травня
- Російський диктатор у своїй промові звинуватив західні країни в "провокуванні конфліктів". На його цинічну заяву відгукнувся Ріші Сунак.
- Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив, що є лише одна людина, яка має відповісти за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну. І ця людина – Путін. Сунак додав, що вважає правильним продовження підтримки України з боку Великої Британії для протистояння російській агресії.
- Журналісти видання Sky News назвали виступ Путіна "гротескним збоченням" та "спотворенням історії". Автори вважають, що тези Путіна – це та сама історія, якою він "торгував протягом усієї цієї війни".
- У виданні зазначили, що російський диктатор розповідає свою історію для тих, хто хоче в це вірити в російських державних ЗМІ. Проте, багато росіян вже не вірять тезам влади, якими вона виправдовує цю війну.