Про це 24 Каналу розповів політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він впевнений, що військовий парад на Червоній площі цього року розчарував навіть запеклих російських патріотів.

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Путіну вже ніхто не вірить

Ейдман зауважив, що парад 9 травня – це жалюгідне видовище.

Танків не було. Літаки не злетіли. Світові лідери не приїхали. Був тільки старий, іржавий Т-34 і не менш старий та протухлий Владімір Путін. А також пострадянські царки за три копійки,

– наголосив політолог.

Водночас у своєму виступі під час параду Владімір Путін не проголосив жодних програмних заяв. Він знову говорив про те, що "Росія хоче миру", що у неї "немає ворогів" і що "Росія в Україні себе захищає". А також згадав "переворот" в Україні у 2014 році.

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Це стандартний набір гнилих відмазок Путіна. Починаючи з лютого 2022 року він "крутить" одну й ту саму платівку, яка має назву "не винні ми", "не ми розпочали війну", а "укронацисти", як росіяни називають українських патріотів,

– відзначив співрозмовник.

Але, на його думку, Путіну вже ніхто не вірить, крім "зомбанутої" частини населення Росії.

"Коли Сєргєй Лавров (глава МЗС Росії – 24 Канал) почав озвучувати такі ж самі гнили відмазки в Індії, з нього почали відверто сміятись індуси. І саме така реакція на заяви Путіна у міжнародної громадськості і навіть обивателів у світі", – резюмував Ігор Ейдман.

Зверніть увагу! Нібито в дружньому до Росії Китаї навіть не привітали Путіна з 9 травня. На сайті МЗС відсутні публікації з привітанням російського диктатора. Також посольство Китаю в Росії не поширило інформацію про привітання від Сі Цзіньпіна чи інші його контактів з Путіним.

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