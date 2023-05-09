Як сказав Сунак, є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну, і це сам Путін.

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Британський прем'єр зазначив, що злочини, які скоюють російські загарбники в Україні, жахливі. Як і страждання, які зазнає український народ. Він зазначив, що вважає правильним продовження підтримки народу України для протистояння російській агресії.

Саме це я і Сполучене Королівство продовжуватимемо робити,

– уточнив Сунак.

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