У соцмережах розгромили парад "вєлікой і магучєй", передає 24 Канал. Це й не дивно, адже Кремль наказав показати на параді лише один танк Т-34 1940-х років, і то він – музейний та вироблений в Україні.

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Як реагують у мережі на російський парад

Окупантам вже бракує техніки, яку вони могли б показати під час параду. Українці прогнозують, що парад у Москві 2024 року виглядатиме так:

Або ж навіть так:



"Парад Перемоги" в Москві / Фото The Times

Користувачі у твітері також влучно зауважили, що військовий парад у Москві тривав аж 3 хвилини. Це найшвидший парад не лише в історії Росії, але й напевно в історії всіх парадів.



У Москві минув найшвидший парад / Фото з телеграму



Парад на пів-шишечки / Фото Jeroom.com

Як повинен був виглядати парад у Москві / Фото з твітеру Pirojok

Ще один варіант правильного параду у Москві: дивіться відео



Путін та Лукашенко на параді / Фото Micik Goni



"Потужний" резерв росіян / Фото WAR_FACTS



Коментарі тут зайві / Фото з твітеру yoda

Зауважимо, що і Путін, і Лукашенко, схоже, були не в захваті від параду. Це явно читається на їхніх обличчях:

Додамо, що під час параду у Москві площею проїхався єдиний танк Т-34. Це радянський середній танк періоду Другої світової війни, випускався серійно з 1940 року.

Розроблений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу. Він є найвідомішим радянським танком та одним із найбільш упізнаваних символів Другої світової війни. До теперішнього часу збереглося багато цих танків різних модифікацій у вигляді пам'ятників та музейних експонатів.

Зауважимо, що у Москві раптом скасували повітряну частину святкувань. Що стало причиною такого рішення – невідомо.