На жаль, це не була очікувана "бавовна", а лише звук барабана. Відповідне відео оприлюднили у соцмережі, інформує 24 Канал.
До речі У центрі Москви помітили безпілотник, а в місті з'явилися листівки з Будановим та Малюком
Як Путін та його гості злякались "хлопка"
На кадрах можна побачити, як кровожерливий диктатор йшов з іноземними лідерами країн СНД та гостями параду. Однак раптом усі почули "хлопок", однак це лише гупнув барабан військового оркестру.
Але Путін не на жарт злякався "хлопка". Спочатку він завмер, а потім повернувся до гостей і вдав, що наче нічого не сталося. Втім, в його очах було видно страх.
Путін злякався "хлопка": дивіться відео
Росіяни розкритикували промову Путіна на параді
9 травня під час промови Путіна на параді багатьох збентежив зовнішній вигляд Путіна. Люди впевнені, що на заході був присутній двійник президента.
Так, після короткої промови Путіна росіяни назвали її "безглуздою".
- "Дід уже й сам як ветеран"
- "Сам на себе вже не схожий"
- "Кхе-кхе було 2 рази"
- "Це якийсь новий двійник, щось зовсім опухлий"
- "Ппц, у нього алергія напевно на простолюдей"