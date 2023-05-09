На жаль, це не була очікувана "бавовна", а лише звук барабана. Відповідне відео оприлюднили у соцмережі, інформує 24 Канал.

До речі У центрі Москви помітили безпілотник, а в місті з'явилися листівки з Будановим та Малюком

Як Путін та його гості злякались "хлопка"

На кадрах можна побачити, як кровожерливий диктатор йшов з іноземними лідерами країн СНД та гостями параду. Однак раптом усі почули "хлопок", однак це лише гупнув барабан військового оркестру.

Але Путін не на жарт злякався "хлопка". Спочатку він завмер, а потім повернувся до гостей і вдав, що наче нічого не сталося. Втім, в його очах було видно страх.

Путін злякався "хлопка": дивіться відео

Зверніть увагу! Нещодавно у Москві помітили фото керівника ГУР МО Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка, які передають "привіт" окупантам. На одних листівках фото головного українського розвідника з підписом "Наш президент", а на іншому фото Буданова та Малюка з підписом "Як справи?".

Росіяни розкритикували промову Путіна на параді

9 травня під час промови Путіна на параді багатьох збентежив зовнішній вигляд Путіна. Люди впевнені, що на заході був присутній двійник президента.

Так, після короткої промови Путіна росіяни назвали її "безглуздою".