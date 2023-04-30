Вочевидь, тепер у росіян панічний страх перед об'єктами в небі, такими як дрони. Про помічений безпілотник масово пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається у Москві

Російські пабліки у звичній манері пишуть про "нерозпізнаний об'єкт" у небі над столицею країни-терориста. Вочевидь, їм "тривожно" через безпілотник над Москвою. Офіційної інформації щодо "московського НЛО" поки що немає.

Тривожне "НЛО" над Москвою: дивіться відео

Тим часом у російській столиці помітили фото керівника ГУР МО Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка, які передають "привіт" окупантам. На одних листівках фото головного українського розвідника з підписом "Наш президент", а на іншому фото Буданова та Малюка з підписом "Як справи?".

Буданов та Малюк передають палкі вітання росіянам у Москві / Фото NEXTA

Нагадаємо! У Головному управлінні розвідки закликали росіян перебувати якомога далі від військових злочинців та військових об'єктів 9 травня, "які можуть використовуватися в агресії так званої Росії проти України". Крім того, росіян закликали не йти на парад через небезпеку.

Нашестя "нерозпізнаних летючих об'єктів" у Москві

Вдень 28 квітня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що командувач літака Boeing нібито помітив маленький дрон під час посадки літака в аеропорт Шереметьєво у Москві. Однак посадка літака відбулася без перешкод.

Напередодні невідомий добрий безпілотник помітили також у Підмосков'ї. Як передають російські ЗМІ, мешканці регіону "сильно перелякалися" і повідомили про це у поліцію. Наразі російські правоохоронці начебто з'ясовують, звідки взявся цей дрон.

І це все відбувається на тлі того, що росіяни фіксують "нашестя НЛО" у низці інших областей, зокрема у Бєлгородській, Брянській, Курській тощо.