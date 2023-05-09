В соцсетях разгромили парад "великой и могучей". Это и не удивительно, ведь Кремль приказал показать на параде только один танк Т-34 1940-х годов, и он музейный и произведенный в Украине.

Смотрите также Аморальный шаг, – Украина резко отреагировала на участие иностранных лидеров в параде в Москве

Как реагируют в сети на российский парад

Оккупантам уже не хватает техники, которую они могли бы показать во время парада. Украинцы прогнозируют, что парад в Москве в 2024 году будет выглядеть так:

Или даже так:



"Парад Победы" в Москве / Фото The Times

Пользователи в твиттере также метко заметили, что военный парад в Москве длился 3 минуты. Это самый быстрый парад не только в истории России, но наверняка в истории всех парадов.



В Москве прошел самый быстрый парад / Фото с телеграммы



Парад на пол-шишечки / Фото Jeroom.com

Как должен был выглядеть парад в Москве / Фото с твиттера Pirojok

Еще один вариант правильного парада в Москве: смотрите видео



Путин и Лукашенко на параде / Фото Micik Goni



"Мощный" резерв россиян / Фото WAR_FACTS



Комментарии здесь лишние / Фото с твиттера yoda

Заметим, что и Путин, и Лукашенко, похоже, были не в восторге от парада. Это явно читается на их лицах:

Добавим, что во время парада в Москве по площади проехался единственный танк Т-34. Это советский средний танк периода второй мировой войны, выпускавшийся серийно с 1940 года.

Разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода. Он является самым известным советским танком и одним из самых известных символов Второй мировой войны. До настоящего времени сохранилось множество этих танков разных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов.

Заметим, что в Москве вдруг упразднили воздушную часть празднований. Что стало причиной такого решения – неизвестно.