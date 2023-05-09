Как сказал Сунак, есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это Путин.
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Британский премьер отметил, что преступления, совершаемые российскими захватчиками в Украине, ужасающие. Как и страдания, которые испытывает украинский народ. Он отметил, что считает правильным продолжение поддержки народа Украины для противостояния российской агрессии.
Именно это я и Соединенное Королевство будем продолжать делать,
– уточнил Сунак.
Смехотворный парад в Москве: главное
- Парад 9 мая в Москве получился довольно траурным. Иностранные лидеры были подавлены грядущими репутационными потерями из-за приезда в Москву, а российский диктатор беспокоился о неудачах российской армии.
- МИД Украины отреагировало на приезд 7 лидеров стран на парад в Москве жестко. Назвало это безнравственным и недружественным шагом.
- В этом году оккупанты уже не могли похвастаться современной техникой, ведь ее уже давно уничтожили ВСУ в Украине. Кремль приказал показать на параде только один танк Т-34 1940-х годов, и это он – музейный и произведенный в Украине.
- Социальные сети не устают высмеивать россиян и их грустное "пабодобеседие". Появилось множество мемов о параде "победы", ставший настоящим нынешним провалом для России.