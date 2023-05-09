Как сказал Сунак, есть только один человек, который несет ответственность за незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину, и это Путин.

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Британский премьер отметил, что преступления, совершаемые российскими захватчиками в Украине, ужасающие. Как и страдания, которые испытывает украинский народ. Он отметил, что считает правильным продолжение поддержки народа Украины для противостояния российской агрессии.

Именно это я и Соединенное Королевство будем продолжать делать,

– уточнил Сунак.

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