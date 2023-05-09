Дело в том, что на параде присутствовали руководители других государств. Любой удар был бы агрессией против этих стран. Об этом 24 Канала сказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
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Путин скрылся за их спинами. Никак сегодня по Красной площади ударить никто не мог. Нам не нужны еще 4 противника,
– акцентировал военный.
Сазонов о жалком параде в Москве: смотрите видео
Как лидеров "заманили" в Москву
По мнению Сазонова, лидеров попросил приехать Си Цзиньпин, чтобы Путин окончательно не оконфузился. Все же это страны из Азии, и они находятся под большим влиянием Китая. "Я думаю, это была просьба Пекина", – говорит политолог.
Так, глав государств попросили посидеть возле "ветеранов". Интересно, что им должно было быть 95 лет, но сидевшие рядом с диктатором совсем не выглядят на этот возраст.
"Думаю, это люди, которые причислены по статусу к ветеранам Второй мировой войны. Те, которые подавляли восстание в Праге, те, которые в 70-х годах принимали участие в войнах, развязавших Советский Союз. В ветераны уже оптом записывают всех", – резюмировал Кирилл Сазонов.
Аморальный шаг
- Известно, что на парад в так называемый "День победы" в Москву приехали лидеры 7 стран. Помимо верного пса диктатора Александра Лукашенко, действо посетили также премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президенты Туркменистана Сердар Бердымухамеди и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
- МИД Украины резко отреагировало на их участие в мероприятии. Такой шаг назвали аморальным и недружественным по отношению к Украине. Это проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу.
- В ведомстве добавили, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад. Теперь же Кремль использует их для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом.