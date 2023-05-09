Парад 9 мая в Москве получился довольно траурным. Иностранные лидеры были подавлены грядущими репутационными потерями из-за приезда в Москву, а российский диктатор беспокоился о неудачах российской армии. Об этом 24 Каналу рассказал Борис Тизенгаузен – политтехнолог.

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Испорченное настроение диктатора

На парад к 9 мая в Москву в последний момент решили приехать лидеры 7 стран Центральной Азии. Речь идет о президентах Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и премьере Армении.

Очевидно, что этот приезд стал для них неприятным событием. Возможно, из-за осознания будущих репутационных последствий пребывания рядом с военным преступником в розыске.

Публично многие из них не поддержали российскую агрессию. А вообще геополитическую дипломатическую "отмазку" найти – это не проблема. Во-первых, все отметили, что приехали с рабочими визитами, то есть протокольно они уже себя отмазали. Во-вторых, они могут сказать, что ехали не к Путину, а на празднование победы, которую ковали все наши народы,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Впрочем, унылыми были не только иностранные лидеры. Невеселым был и сам русский диктатор. Причиной этого, вероятно, была неудачный массированный обстрел в ночь на 9 мая и безупречная работа системы ПВО Украины.

"Путину настроение сегодня испортила наша противовоздушная оборона, которая блестяще, как и за ночь до того, отразила ракетную атаку. Конечно, ему хотелось 9 мая стоять улыбающимся, зная, что в условную Верховную Раду прилетел какой-то "Кинжал", но нет. И это еще раз говорит, что система ПВО, которую нам снабжают постоянно, все лучше и качественнее работают в Украине", – подчеркнул политтехнолог.

Кроме того, это большой удар по престижу российского оборонпрома, заявляющий об "аналоговнетном" оружии, в том числе и гиперзвуковой ракете. "Кинжал", которые вроде бы никто не сможет сбить. На практике все, как оказалось, совсем по-другому.

Обратите внимание! Во время ночной атаки в ночь на 4 мая силы противовоздушной обороны впервые сбили ракету "Кинжал" благодаря дивизиону Patriot. Этот факт подтвердили в Воздушных силах.

Массированная ракетная атака ночью 9 мая: что известно