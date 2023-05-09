Парад 9 травня у Москві вийшов доволі траурним. Іноземні лідери були пригнічені майбутніми репутаційними втратами через приїзд у Москву, а російський диктатор переймався невдачами російської армії. Про це 24 Каналу розповів Борис Тизенгаузен – політтехнолог.

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Зіпсований настрій диктатора

На парад до 9 травня у Москві в останній момент вирішили приїхати лідери 7 країн Центральної Азії. Мовиться про президентів Казахстану, Киргизстану, Білорусі, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та прем'єра Вірменії.

Очевидно, що цей приїзд став для них неприємною подією. Можливо, через усвідомлення майбутніх репутаційних наслідків перебування поруч із воєнним злочинцем у розшуку.

Публічно багато з них не підтримали російську агресію. А взагалі геополітичну дипломатичну "відмазку" знайти – це не проблема. По-перше, усі відзначили, що приїхали з робочими візитами, тобто протокольно вони вже себе "відмазали". По-друге, вони можуть сказати, що їхали не до Путіна, а на святкування перемоги, яку кували всі наші народи,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Втім понурими були не лише іноземні лідери. Невеселим був і сам російський диктатор. Причиною цього, ймовірно, була невдалий масований обстріл у ніч на 9 травня та бездоганна робота системи ППО України.

"Путіну настрій сьогодні зіпсувала наша протиповітряна оборона, яка блискуче, як і за ніч до того, відбила ракетну атаку. Звісно, йому хотілось 9 травня стояти усміхненим, знаючи що в умовну Верховну Раду прилетів якийсь "Кинджал", але ні. І це ще раз говорить про те, що система ППО, яку нам постачають постійно, все краще та якісніше працюють в Україні", – підкреслив політтехнолог.

Крім того, це великий удар по престижу російського оборонпрому, який заявляє про "аналоговнєтну" зброю, зокрема й гіперзвукову ракету "Кинджал", які начебто ніхто не зможе збити. На практиці все, як виявилось, зовсім інакше.

Зверніть увагу! Під час нічної атаки у ніч на 4 травня сили протиповітряної оборони вперше збили ракету "Кинджал" завдяки дивізіону Patriot. Цей факт згодом підтвердили у Повітряних силах.

Масована ракетна атака вночі 9 травня: що відомо