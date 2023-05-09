Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, як саме працює українська ППО та чому неможливо покрити усю територію країни з наявними ресурсами. Про це він розповів у ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чому Україна не може збивати російські ракети відразу

Причин, чому українська ППО не може відразу перехоплювати усі ракети Росії, Юрій Ігнат назвав дві:

По-перше, лінія фронту надзвичайно велика – станом на 9 травня вона сягає приблизно 2,5 тисяч кілометрів, і наявних в України ресурсів недостатньо, щоб покрити її усю.

Друга ж причина, яку назвав полковник – необхідність постійно переміщувати сили ППО, щоб ворог не дізнався про їхнє розташування.

Полковник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат нагадав, що небезпеки варто очікувати не лише з боку Росії, але і від Білорусі – адже збройна агресія від північного сусіда вже була на початку повномасштабного вторгнення.

Далі є територія північних областей, з Росією – це Чернігівська, Сумська, Харківська області; далі лінія бойового зіткнення на Сході, узбережжя Чорного моря і Придністров'я. Атаки можуть відбуватися, і вони відбуваються, з різних напрямків,

– наголосив Юрій Ігнат.

Також речник Повітряних сил нагадав, що Україна зазнавала атак навіть з боку невизнаного Придністров'я та Молдови – і для того, щоб покрити увесь повітряний простір України, потрібна величезна кількість бойових систем ППО, яких наразі в України немає.

Ще одна причина, через яку не вдається збивати російські ракети відразу – постійне переміщення систем ППО для того, щоб ворог не знав про їхнє розташування. Ігнат наголосив, що зараз українські системи ППО організовані таким чином, щоб прикривати локально великі міста, важливі державні установи тощо.

Літаки F-16: чому вони потрібні для успішної роботи ППО

Юрій Ігнат також розповів, якої саме техніки не вистачає українській ППО. Для того, щоб удосконалити систему, Україні необхідні літаки F-16.

"Саме тому літак F-16 може доповнити існуючу систему протиповітряної оборони, яка є зараз, яка постійно посилюється, і з повітря захищати нас від ракет тап дронів", – повідомив він.

Також речник Повітряних сил зауважив, що літаки цієї моделі можуть оперативно злітати на загрозливий напрямок та відпрацьовувати по повітряних цілях.

Довідка. Літак F-16 (General Dynamics F-16 Fighting Falcon) – це багатоцільовий легкий винищувач, що використовується у Повітряних силах США. Наразі у Білому домі стверджують, що передача F-16 "не на часі", проте деякі країни ЄС, зокрема Польща та Нідерланди, готові передати Україні свої літаки, якщо отримають дозвіл від НАТО.

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