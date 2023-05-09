Російські терористи атакували Київщину та Черкащину. Внаслідок цього є незначні пошкодження.
Важливо Росія атакувала Україну в перші години 9 травня: все, що відомо про ракетний обстріл
Наслідки ракетної атаки 9 травня
- У Києві впали уламки збитої ракети на присадибну ділянку у Голосіївському та Шевченківському районах.
- У Київській області в Бучанському районі у селі Мироцьке збита ракета Х-55СМ впала у подвір’я приватного будинку. Уламками пошкоджено покрівлю. Загиблих та потерпілих немає.
- Ще одна ракета виявлена в селі Тарасівка Фастівського району, на полі. За характеристиками, попередньо, також зовні схожа на крилату ракету Х-55СМ.
- На Черкащині у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети, за попередніми висновками, Х-101. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає.
- Вибуховою хвилею було пошкоджено 47 вікон будівлі комунального закладу "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер". Персоналом лікувального закладу проведено евакуацію 47 пацієнтів до неушкодженої частини будівлі.
- У Звенигородському районі, що на Черкащині, знайдено місце падіння другої ракети без наслідків.
Скільки знищили ворожих ракет 9 травня
9 травня близько 4 ранку окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації. Наші сили ППО знищили 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".
Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.
Зауважимо, що загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них успішно знищено.