Російські терористи атакували Київщину та Черкащину. Внаслідок цього є незначні пошкодження.

Важливо Росія атакувала Україну в перші години 9 травня: все, що відомо про ракетний обстріл

Наслідки ракетної атаки 9 травня

У Києві впали уламки збитої ракети на присадибну ділянку у Голосіївському та Шевченківському районах.

впали уламки збитої ракети на присадибну ділянку у Голосіївському та Шевченківському районах. У Київській області в Бучанському районі у селі Мироцьке збита ракета Х-55СМ впала у подвір’я приватного будинку. Уламками пошкоджено покрівлю. Загиблих та потерпілих немає.

збита ракета Х-55СМ впала у подвір’я приватного будинку. Уламками пошкоджено покрівлю. Загиблих та потерпілих немає. Ще одна ракета виявлена в селі Тарасівка Фастівського району , на полі. За характеристиками, попередньо, також зовні схожа на крилату ракету Х-55СМ.

, на полі. За характеристиками, попередньо, також зовні схожа на крилату ракету Х-55СМ. На Черкащині у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети, за попередніми висновками, Х-101. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає.

виявлено залишки ракети, за попередніми висновками, Х-101. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає. Вибуховою хвилею було пошкоджено 47 вікон будівлі комунального закладу "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер". Персоналом лікувального закладу проведено евакуацію 47 пацієнтів до неушкодженої частини будівлі.

У Звенигородському районі, що на Черкащині, знайдено місце падіння другої ракети без наслідків.

Скільки знищили ворожих ракет 9 травня

9 травня близько 4 ранку окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації. Наші сили ППО знищили 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

Зауважимо, що загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них успішно знищено.