Российские террористы атаковали Киевскую и Черкасскую области. В результате этого есть незначительные повреждения.

Важно Россия атаковала Украину в первые часы 9 мая: все, что известно о ракетном обстреле

Последствия ракетной атаки 9 мая

В Киеве упали обломки сбитой ракеты на приусадебный участок в Голосеевском и Шевченковском районах.

упали обломки сбитой ракеты на приусадебный участок в Голосеевском и Шевченковском районах. В Киевской области в Бучанском районе в селе Мироцкое сбитая ракета Х-55СМ упала во двор частного дома. Обломками повреждена кровля. Погибших и потерпевших нет.

сбитая ракета Х-55СМ упала во двор частного дома. Обломками повреждена кровля. Погибших и потерпевших нет. Еще одна ракета обнаружена в селе Тарасовка Фастовского района , на поле. По характеристикам, предварительно, также внешне похожа на крылатую ракету Х-55СМ.

, на поле. По характеристикам, предварительно, также внешне похожа на крылатую ракету Х-55СМ. На Черкасщине в лесном массиве возле села Оршанец обнаружены остатки ракеты, по предварительным выводам, Х-101. В результате взрыва возник пожар, который ликвидирован. Пострадавших нет.

обнаружены остатки ракеты, по предварительным выводам, Х-101. В результате взрыва возник пожар, который ликвидирован. Пострадавших нет. Взрывной волной было повреждено 47 окон здания коммунального учреждения "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер". Персоналом лечебного учреждения проведена эвакуация 47 пациентов в невредимую часть здания.

В Звенигородском районе, что в Черкасской области, найдено место падения второй ракеты без последствий.

Сколько уничтожили вражеских ракет 9 мая

9 мая около 4 утра оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации. Наши силы ПВО уничтожили 14 крылатых ракет, еще одну – в зоне ответственности воздушного командования "Юг".

Всего уничтожены 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

Отметим, что всего за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них успешно уничтожены.