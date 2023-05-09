Парад був настільки закшварний, що не сподобався навіть самим росіянам. Не оцінили вони й промову Володимира Путіна (вочевидь, одного з його двійників). Доки громадяни країни-терористки залишають обурені та розчаровані коментарі, на параді зауважили ще одну деталь.

Зверніть увагу Парад кринжовий, бо авіація – на дні: біля Київської ГЕС виловили рештки російського пілота

На параді засвітився лише один танк. Мовиться про музейний експонат Т-34. Його розробило конструкторське бюро танкового відділу Харківського заводу. Загалом таких музейних експонатів мало б зберегтися чимало. Водночас, схоже, Росія вже не має навіть їх.

У Міноборони України нагадали, де можна побачити російську техніку зараз.

Сучасну російську військову техніку набагато легше знайти на виставках українських військових трофеїв, ніж на Параді Перемоги в Москві,

– мовиться у повідомленні.

До слова, станом на 9 травня 2023 року в Україні ліквідували вже 3734 танків. Також вдалося знищити 195 620 російських загарбників.