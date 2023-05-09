Цього року парад на 9 травня у Росії був геть ніяким. Не спромоглися підняти у небо жодного літака. І поки громадяни країни-терористки бідкаються й залишають розчаровані коментарі, українці точно знають, чому так сталося: бо авіація "другої армії світу" – вже у Київському морі. 24 Канал повідомляє, що працівники Каховської ГЕС 9 травня знайшли труп російського льотчика.

Зверніть увагу Росіянам довелося дивитися парад на 9 травня з українською озвучкою: у мережі показали відео

Біля Київської ГЕС виявили труп окупанта

Російського пілота виловили з Київського моря. За попередніми даними, косплей на путінську "русалочку" зробив старший лейтенант Манкішев Р. Гелікоптер МІ-24, на якому він літав, збили над акваторією Київського водосховища ще у лютому – березні 2022 року.



З Київського моря виловили російського пілота / 24 Канал

Труп виловили з води 9 травня: дивіться відео

Окупанти сподівалися "взяти Київ за 3 дні", а натомість плавають у Київському морі вже понад рік. Тим часом ті, кому пощастило менше, пакетизуються на суші. Станом на 9 травня на концерт до Кобзона відправили вже понад 195 620 окупантів.