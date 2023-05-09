Об этом 24 Канала рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. Он уверен, что военный парад на Красной площади в этом году разочаровал даже ярых российских патриотов.

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Путину уже никто не верит

Эйдман заметил, что парад 9 мая – это жалкое зрелище.

Танков не было. Самолеты не взлетели. Мировые лидеры не приехали. Был только старый, ржавый Т-34 и не менее старый и протухший Владимир Путин. А также постсоветские царки за три копейки,

– подчеркнул политолог.

В то же время, в своем выступлении во время парада Владимир Путин не провозгласил никаких программных заявлений. Он снова говорил про то, что "Россия хочет мира", что у нее "нет врагов" и что "Россия в Украине себя защищает". А также упомянул "переворот" в Украине в 2014 году.

Политолог рассказал, как в мире реагируют на заявления Путина: смотрите видео

Это стандартный набор гнилых отмазок Путина. Начиная с февраля 2022 года он "крутит" одну и ту же пластинку, которая называется "не виноваты мы", "не мы начали войну", а "укронацисты", как россияне называют украинских патриотов,

– отметил собеседник.

Но, по его мнению, Путину уже никто не верит, кроме "зомбанутой" части населения России.

"Когда Сергей Лавров (глава МИД России – 24 Канал) начал озвучивать такие же гнилые отмазки в Индии, над ним начали откровенно смеяться индусы. И именно такая реакция на заявления Путина у международной общественности и даже обывателей в мире", – резюмировал Игорь Эйдман.

Обратите внимание! Якобы в дружественном России Китае даже не поздравили Путина с 9 мая. На сайте МИДа отсутствуют публикации с приветствием российского диктатора. Также посольство Китая в России не распространило информацию о приветствии от Си Цзиньпина или других его контактов с Путиным.

Реакция в мире на заявления Владимира Путина во время парада 9 мая