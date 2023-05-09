Речь диктатора раскритиковали даже россияне. Тем временем авторитетные британские СМИ назвали ее "гротескным извращением" и "искажением истории".
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Как Путин пытается исказить историю
"Ну, это было коротко, не правда ли? Но это был классический Путин", – отметил редактор международных дел Sky News Доминик Вагорн.
Также он добавил, что это та же история, которой бункерный диктатор "торговал в течение всей этой войны". В частности, что "Россию якобы атакуют русофобские западные элиты", стремящиеся упразднить результаты Второй мировой войны и "дестабилизировать" мировой порядок.
Его история состоит в том, что Россия продолжает доброе дело Второй мировой войны, и он и его пропагандисты уже некоторое время говорят, что фактически Вторая мировая война была России против остальных, против Запада. Они даже сказали, что Запад создал нацистов,
– подчеркнул Вагорн, назвав это "гротескным извращением и искажением истории".
Он отметил, что Путин распространяет тезисы для тех, кто хочет в это верить в российских государственных СМИ. Однако многие граждане страны-агрессора уже не верят сюжету, который им проталкивают, чтобы оправдать эту войну.
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Коротко об абсурдных заявлениях Путина на параде
- Главный оккупант заявил, что якобы против России "развязали настоящую войну".
- Кремлевский диктатор сказал, что государство-агрессор якобы "защитит жителей Донбасса", которых обстреливает буквально каждый день, а еще "обеспечит свою безопасность".
- Абсурдно заявил, что трагедия, которую переживает Украина, якобы вызвана амбициями нашего государства быть частью ЕС и НАТО.
- Путин цинично отметил, что Россия якобы дала отпор "международному терроризму". Заметим, что именно оккупанты наносят террористические удары по мирным населенным пунктам и убивают гражданских, в том числе детей.