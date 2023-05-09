Многих смутил внешний вид Путина. Люди уверены, что на параде присутствовал двойник президента. Детальнее о реакции россиян на речь диктатора – расскажет 24 Канал.

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Речь Путина назвали "бессмысленной"

Россиянам не понравилось, что на парад "пригласили ненастоящих ветеранов".

Почему нельзя было пригласить настоящих ветеранов ВОВ, которых в живых остались единицы?

– удивились они.

После короткой речи Путина россияне назвали ее "нечестной и бессмысленной".

"Надеюсь, беспилотник ему в ж*пу сегодня прилетит"

"Омерзительно! Нечестность, бессмысленность и безграничная бессердечность"

"Прикиньте, ху*плет о себе рассказывает и не краснеет. Очень примечательный кадр, как сидит Рахмон и его взгляд на этого дятла. Очень почтенный взгляд"

"Куда катимся..."

К тому же россияне усомнились, настоящий ли Путин выступал на параде. Многих смутил внешний вид диктатора.

"Дед уже и сам как ветеран"

"Сам на себя уже не похож"

"Е*ать он закутался в такой теплый день!"

"Чемодан в кресло встроен?"

"Капец он припухший"

"Кхе-кхе было 2 раза"

"Это какой-то новый двойник, что-то совсем опухший"

"Подрасполнел двойник"

"Ппц, у него аллергия наверняка на простолюдинов"

Реакция россиян на речь Путина 9 мая / Скриншоты

О чем Путин говорил на параде 9 мая