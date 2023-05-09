Многих смутил внешний вид Путина. Люди уверены, что на параде присутствовал двойник президента. Детальнее о реакции россиян на речь диктатора – расскажет 24 Канал.
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Речь Путина назвали "бессмысленной"
Россиянам не понравилось, что на парад "пригласили ненастоящих ветеранов".
Почему нельзя было пригласить настоящих ветеранов ВОВ, которых в живых остались единицы?
– удивились они.
После короткой речи Путина россияне назвали ее "нечестной и бессмысленной".
- "Надеюсь, беспилотник ему в ж*пу сегодня прилетит"
- "Омерзительно! Нечестность, бессмысленность и безграничная бессердечность"
- "Прикиньте, ху*плет о себе рассказывает и не краснеет. Очень примечательный кадр, как сидит Рахмон и его взгляд на этого дятла. Очень почтенный взгляд"
- "Куда катимся..."
К тому же россияне усомнились, настоящий ли Путин выступал на параде. Многих смутил внешний вид диктатора.
- "Дед уже и сам как ветеран"
- "Сам на себя уже не похож"
- "Е*ать он закутался в такой теплый день!"
- "Чемодан в кресло встроен?"
- "Капец он припухший"
- "Кхе-кхе было 2 раза"
- "Это какой-то новый двойник, что-то совсем опухший"
- "Подрасполнел двойник"
- "Ппц, у него аллергия наверняка на простолюдинов"
Реакция россиян на речь Путина 9 мая / Скриншоты
О чем Путин говорил на параде 9 мая
- Владимир Путин начал свою речь, обратившись к ветеранам, а также участникам так называемой "спецоперации". Он поздравил их с днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
- Затем Путин сделал циничное заявление, сказав, что сегодня цивилизация "опять находится на решающем переломном рубеже".
- Потом Путин отметил, что Россия якобы дала отпор "международному терроризму", хотя российские военные продолжают совершать теракты в Украине.
- Диктатор сказал, что Россия якобы "защитит жителей Донбасса", которых ежедневно обстреливает, а также "обеспечит свою безопасность".
- Кроме этого, Путин заявил, что западные "глобалистские элиты" в дальнейшем заявляют о своей исключительности и якобы "подстрекают и раскалывают сообщество, провоцируют кровавые конфликты и перевороты".
- К тому же диктатор пожаловался, что на Западе сеют русофобию, а также уничтожают "традиционные семейные ценности, которые делают человека – человеком".