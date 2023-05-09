Промову диктатора розкритикували навіть росіяни. Тим часом авторитетні британські ЗМІ назвали її "гротескним збоченням" та "спотворенням історії".

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Як Путін намагається спотворити історію

"Ну, це було коротко, чи не так? Але це був класичний Путін", – зазначив редактор міжнародних справ Sky News Домінік Вагорн.

Також він додав, що це та сама історія, якою бункерний диктатор "торгував протягом усієї цієї війни". Зокрема, що "Росію нібито атакують русофобські західні еліти", які прагнуть скасувати результати Другої світової війни та "дестабілізувати" світовий порядок.

Його історія полягає в тому, що Росія продовжує добру справу Другої світової війни, і він і його пропагандисти вже деякий час говорять, що фактично Друга світова війна була Росії проти решти, проти Заходу. Вони навіть сказали, що Захід створив нацистів",

– підкреслив Вагорн, назвавши це "гротескним збоченням та спотворенням історії".

Він зауважив, що Путін поширює тези для тих, хто хоче в це вірити в російських державних ЗМІ. Однак, багато громадян країни-агресора вже не вірять сюжету, який їм проштовхують, аби виправдати цю війну.

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