Окупант влаштував полювання на 20-річну дівчину, стріляв у її матір: моторошна історія

У поліції Київської області розповіли історію дівчини з села Жміївки, що після початку повномасштабного вторгнення декілька тижнів жила під окупацією росіян. Власне, загарбники намагалися її зловити, очевидно, для того, аби задовольнити власні сексуальні бажання.

Як зазначила потерпіла, зі села у Вишгородському районі на Київщині вона спершу не хотіла евакуйовуватись, оскільки її сестра була вагітна. Без неї вона не мала наміру втікати. Переслідував дівчину Магомет Ісаєв – 29-річний капітан збройних сил Росії, родом з Дагестану.

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"Доця, ми тебе не спасемо"

Ісаєв був командиром бойової машини 291 гвардійського мотострілецького полку 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Моторошна історія про те, як росіянин полював на 20-річну дівчину: дивіться матеріал на ютуб-каналі LUTIY 24 (18+)

Разом зі своїми побратимами кадирівцями загарбник окупував Жміївку, полював на місцевих українок, маючи намір їх зґвалтувати. Місцеві брехали окупантам про місцеперебування дівчат, намагаючись їх захистити.

Також, зокрема, дивом вдалось відбитись від ворожого військового матері 20-річної дівчини, яку переслідували.

Питають: "Чи ви Свєта?" – я кажу: "У нас тут Свєт…" – але я поняла, що вони мене шукають. Кажу: "Що ти хочеш?",

– розповіла вона.

Окупант Магомет Ісаєв, який хотів зґвалтувати українку / Фото з матеріалу LUTIY 24

За словами Світлани, загарбник прямо їй сказав, що хоче побачити її доньку, на що вона йому відповіла, що нібито не знає, де вона.

Він до мене каже: "Ти хочеш, аби я стріляв?" – я кажу: "Стріляй, я ж тобі її не намалюю"... Йому байдуже було, що я жінка стара. От "я хочу", і все.

Дівчина, яку хотіли зґвалтувати, розповіла, що у той день пішла з дому сховатися, бо їй переказали, що росіяни їздять по селу та шукають дівчат.

Дивом їй та матері вийшло обдурити окупанта, хоча був непереборний страх та відчай через те, що ворог візьме бажане силою.

Магомету Ісаєву українські правоохоронці оголосили про підозру, після чого він з'явився в міжнародному розшуку. Також суд виніс поставу про арешт окупанта. Немає сумнівів у тому, що його врешті-решт реально притягнуть до відповідальності.