Максимка со СМА нуждается в самом дорогом уколе в мире: только сегодня – собранную сумму удвоят

У маленького Максима Кирика из Львова спинальная мышечная атрофия. Выздороветь мальчику поможет волшебная инъекция, которая стоит почти 2 миллиона долларов. Только сегодня – 5 июля – всю собранную сумму удвоят.

Больше года родители Максимки и все неравнодушные борются за выздоровление ребенка, гривна за гривной собирая нужные 70 миллионов. Уже собрали 62% от стоимости укола. Но только сегодня есть шанс ощутимо увеличить сумму.

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Второй раз за все время сбора появился благотворитель, который согласился удвоить собранную в течение 5 июля сумму. Это отличный случай сделать путь к выздоровлению Максимки немного короче. Каждые 10, 50 или 100 гривен – чрезвычайно важны.

Как помочь Максимке поправиться

Монобанк:

5375 4141 0091 4612

Кирик Петр (папа)

Приватбанк:

5168 7520 1177 7789

Кирик Петр (папа)

Приватбанк: БУ БФ АСГАРД

ЕГРПОУ 44764312

UA 443 0529 9000 0026 0020 1102 1842

Евро

5375 4199 0906 7256

UA973220010000026200327624760

Kyryk Roman (угол)

US Dollars

5375 4188 1278 2654

UA633220010000026200327628573

Kyryk Roman (угол)

Конта Кирик Петро

PLN

26160014621802589370000001

Кошелек ETH

0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914

Сбор на сайте SIEPOMAGA.PL MAKSYM KYRYK

https://www.siepomaga.pl/maksym-kyryk

Pay Pal

press.una@gmail.com

Помогите Максимке поправиться / Фейсбук Петра Кирика

Как мальчик борется с болезнью

При рождении у Максимки не диагностировали никаких болезней. Но в год он не стал ходить, что обеспокоило родителей. Поэтому они обратились к врачам. Дальше ребенка ждали анализы, исследования. Затем – полномасштабное вторжение России, выезд в Польшу и страшный диагноз – СМА. А тогда ежедневная борьба, чтобы мышцы Максима не забыли, как делать привычные всем движения и дышать.

Что такое СМА Это отсутствие гена SMN1, кодирующего белок SMN, необходимый для работы мотонейронов. Из-за болезни моторные нейроны спинного мозга постепенно погибают, что приводит к отмиранию нейронных сопряжений с мышцами и мышечной атрофии – полной остановки мышечной деятельности со временем. Это постепенный, но необратимый процесс, что означает утрату возможности двигаться, а со временем – дышать.



Укол Zolgensma, который стоит 1,8 миллиона долларов, дает возможность "починить" сломанный ген.

Максиму тяжело ходить, он не бегает. Его жизнь – это постоянная реабилитация и терапия для того, чтобы болезнь не прогрессировала. Это ожидание, когда на счетах появится та сумма, о которой так мечтают родители. Ведь она даст ему шанс на обычную жизнь. Станьте волшебниками для Максимки, помогите чуду случиться!