Максимко зі СМА потребує найдорожчого уколу у світі: тільки сьогодні – зібрану суму подвоять

У маленького Максимка Кирика зі Львова спінальна м'язова атрофія. Одужати хлопчику допоможе "чарівна ін'єкція", яка коштує майже 2 мільйони доларів. Лише сьогодні – 5 липня – усю зібрану суму подвоять.

Понад рік батьки Максимка і всі небайдужі борються за одужання дитини, гривня за гривнею збираючи потрібні 70 мільйонів. Уже є 62% від вартості уколу. Та лише сьогодні є шанс відчутно збільшити суму.

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Вдруге за весь час збору з'явився благодійник, який погодився подвоїти зібрану протягом 5 липня суму. Це чудова нагода зробити шлях до одужання Максимка трішки коротшим. Кожні 10, 50 чи 100 гривень – надзвичайно важливі.

Як допомогти Максимку одужати

Монобанк:

5375 4141 0091 4612

Кирик Петро (тато)

Приватбанк:

5168 7520 1177 7789

Кирик Петро (тато)

Приватбанк: БО БФ АСГАРД

ЄДРПОУ 44764312

UA 443 0529 9000 0026 0020 1102 1842

Euro

5375 4199 0906 7256

UA973220010000026200327624760

Kyryk Roman (uncle)

US Dollars

5375 4188 1278 2654

UA633220010000026200327628573

Kyryk Roman (uncle)

Konta Kyryk Petro

PLN

26160014621802589370000001

Гаманець ETH

0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914

Збір на сайті SIEPOMAGA.PL MAKSYM KYRYK

https://www.siepomaga.pl/maksym-kyryk

Pay Pal

press.una@gmail.com

Допоможіть Максимку одужати / Фейсбук Петра Кирика

Як хлопчик бореться з хворобою

При народженні у Максимка не діагностували жодних хвороб. Але у рік він не почав ходити, що занепокоїло батьків. Тому вони звернулися до лікарів. Далі на дитину чекали аналізи, дослідження. Потім – повномасштабне вторгнення Росії, виїзд у Польщу і страшний діагноз – СМА. А тоді щоденна боротьба, аби Максимкові м'язи не забули, як робити звичні усім рухи й дихати.

Що таке СМА Це відсутність гена SMN1, який кодує білок SMN, необхідний для роботи мотонейронів. Через хворобу моторні нейрони спинного мозку поступово гинуть, що призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами та м'язової атрофії – повної зупинки м'язової діяльності з часом. Це поступовий, однак незворотний процес, що означає втрату можливості рухатися, а з часом – дихати.



Укол Zolgensma, який коштує 1,8 мільйона доларів, дає можливість "полагодити" зламаний ген.

Максимкові важко ходити, він не бігає. Його життя – це постійна реабілітація і терапія для того, щоб хвороба не прогресувала. Це очікування, коли ж на рахунках з'явиться та сума, про яку так мріють батьки. Адже вона дасть йому шанс на звичайне життя. Станьте чарівниками для Максимка, допоможіть диву статися!