"Теперь я настоящий украинец?": полковник Манько объяснил свои танцы под российские песни
- Глава управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько оказался в центре скандала из-за русскоязычного контента в соцсетях.
- Манько ответил на критику.
Глава управления штурмовых войск ВСУ Валентин Манько попал в скандал из-за русскоязычного контента в соцсетях. В частности, общество возмутили танцы полковника под российские песни.
Манько записал видеообращение, в котором ответил на критику. Полковник пообещал "исправиться", передает 24 Канал.
Как Манько объяснил свои танцы под русские песни?
Так, глава управления штурмовых войск объяснил русскоязычный контент в сети тем, что он учился в русскоязычной школе, а затем в техникуме и институте, где тоже преподавали на вражеском языке. В то же время, добавил полковник, он 11 лет своей жизни посвятил защите государства. За это время он неоднократно был ранен и контужен.
Манько отметил, что с 2014 года участвовал в десятках штурмов и лично уничтожал российских солдат.
Для меня Украина – самое дорогое, что есть на свете. Считаю, что для украинизации сделал достаточно. Относительно моих соцсетей – исправлю. Спасибо, что обратили на это внимание,
– написал военный.
Позже он опубликовал видео, на котором танцует под песню Степана Гиги "Золото Карпат". Этот ролик полковник подписал так: "Теперь я настоящий украинец? Если что, сегодня – День повара. Мои поздравления всем поварам и поварам!".
Справка: Валентин Манько – украинский военный, имеет звание Героя Украины. 18 августа был назначен начальником управления штурмовых войск.
Что известно о скандале вокруг Манько?
- Бывший начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич обратил внимание на русскоязычный контент на страницах Манько в соцсетях. В частности, на одном из видео полковник танцует под песню российской группы "Пневмослон".
- В другом видео Манько пытается узнать, кто он из героев российского сериала "Слово пацана".
- Известно, что оба ролика были сняты в 2023 и 2024 годах.
Также Кротевич сообщил, что со своей страницы в Instagram Манько подписан на российских чиновников.
