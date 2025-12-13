Принимал сам Буданов: 114 политзаключенных из Беларуси доставили в Украину, в частности Марию Колесникову

13 декабря Александр Лукашенко освободил из тюрем 123 политзаключенных. Среди тех, кто вышел на свободу, известные оппозиционеры и правозащитники.

По официальной версии, белорусский диктатор помиловал более сотни гражданских пленников по просьбе президента США Дональда Трампа и в обмен на отмену американских санкций, в частности против калийной промышленности Беларуси, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Кого освободили из тюрем Беларуси?

Известно, 104 белорусских граждан доставили в Украину. Большинство из них – граждане Беларуси, осужденные по политически мотивированным делам после президентских выборов 2020 года и последовавших за ними протестов,. Среди них есть известные белорусские общественные и политические деятели, в частности Мария Колесникова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие.

Освобожденные граждане Беларуси, после оказания необходимой медицинской помощи и по их желанию будут доставлены в Польшу и Литву,

– сообщили в Координационном штабе.

К слову, пленников режима Лукашенко встречал сам глава ГУР Кирилл Буданов.

В Украину в целом доставили 114 политзаключенных, которые содержались в Беларуси / Фото Коордштаб, проект "Хочу жить"

Среди освобожденных политзаключенных:

Мария Колесникова – одна из лидеров белорусской оппозиции, руководитель штаба Виктора Бабарико в 2020 году, символ протестов. Приговор: 11 лет лишения свободы (2021).

Виктор Бабарико под– присоединитель, экс-кандидат в президенты Беларуси, главный оппонент Лукашенко на выборах 2020 года. Приговор: 14 лет лишения свободы (2021).

Максим Знак – адвокат, юрист штаба Бабарико, член Координационного совета оппозиции. Приговор: 10 лет лишения свободы.

Алесь Беляцкий – правозащитник, основатель центра "Вясна", лауреат Нобелевской премии мира. Правозащитник провел за решеткой 4,5 года. В 2023 году его приговорили к 10 годам по статьям о неуплате налогов, организации и финансировании акций, которые "грубо нарушают общественный порядок".

Марина Золотова – журналистка, бывшая главный редактор портала TUT.BY. Приговор: 12 лет лишения свободы.

Валентин Стефанович – правозащитник, заместитель председателя центра "Вясна".

Владимир Лабкович – правозащитник, юрист центра "Вясна.

Александр Федута – литературовед, политолог, участник оппозиционных инициатив.

Павел Северинец – политик, публицист, один из лидеров движения "Молодой фронт", активный участник протестов.

Марина Санкевич – гражданка Беларуси, осуждена за комментарии в соцсетях. Приговор: 7 лет лишения свободы.

София Бачуринская – 70-летняя жительница Гомеля. Приговор: 2 года колонии за "оскорбление Лукашенко".

Владислав Яценко – житель Гомеля. Приговор: 5 лет за денежный перевод батальона Кастуся Калиновского.

Сергей Иванцов – психолог. Приговор: 4 года лишения свободы за комментарии в телеграм-канале.

Наталья Малец – пенсионерка. Приговор: 3 года лишения свободы за участие в Facebook-группе "Письма солидарности Беларусь 2020".

Вячеслав "Живое" Папшо – блогер.

Что известно об освобожденной из Беларуси Марии Колесниковой?

Коордштаб опубликовал фото, на которых глава ГУР Кирилл Буданов вместе с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой. Ее после освобождения из Беларуси тоже доставили в Украину.

Мария Колесникова – известная белорусская оппозиционная политика, активистка и музыкантка (флейтистка). В 2020 году она стала одной из ключевых лидеров протестного движения после спорных президентских выборов в Беларуси, которые многие считали сфальсифицированными.

Она возглавляла предвыборную кампанию оппозиционного кандидата Виктора Бабарико, а после его ареста объединила усилия с другими оппозиционерками, включая Светлану Тихановскую, и стала важной фигурой в движении за мирную смену власти.

В сентябре 2020 года силовики Беларуси насильно похитили Колесникову и двух других оппозиционеров, пытаясь вывезти ее из страны через границу с Украиной. Но когда ее принудительно повезли к границе, она вырвалась из машины и порвала свой паспорт, чтобы сделать невозможным свою высылку за пределы Беларуси. После этого она вернулась обратно на белорусскую территорию и и была сразу же задержана.

В 2021 году белорусский суд приговорил Колесникову к 11 годам заключения по обвинениям, связанными с "подрывом национальной безопасности" и "попыткой захвата власти".

По данным белорусского издания "Наша Нива", на свободу также вышли гражданин Польши Роман Галуза, гражданин Австралии Александр Сирица, гражданка Латвии Анна Сакаленко, гражданин Японии Наканиши Масатоси и гражданка США Натали Бельская.

Что этому предшествовало?