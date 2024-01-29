"Лучшая кандидатка": Умеров назначил новую главу "Агентства оборонных закупок"

На фоне скандала с Гринкевичами бывшего директора "Агентства оборонных закупок" Владимира Пикуза уволили. Новым главой госпредприятия стала Марина Безрукова.

В Минобороны подчеркнули, что планируют построить новую архитектуру закупок, в которой невозможны будут никакие проявления коррупции.

Смотрите также Пытались украсть 1,5 миллиарда гривен: как Еврокомиссия отреагировала на коррупционный скандал

Почему именно Безрукова

В ведомстве отметили, что Марина Безрукова идеальный кандидат на должность директора "Агентства оборонных закупок". Ведь, во-первых, она опытная. За плечами Безруковой более 20 лет опыта в управлении цепями поставок и развития партнерства с иностранными компаниями США, Канады, Европы, Ближнего Востока и Африки.

Кроме того, чиновница успешно проявила себя в сфере закупок. Именно она за 7 лет работы в Укрэнерго "разработала и внедрила современную политику закупок, основанную на принципах прозрачности эффективности и распределения полномочий".

Под руководством Безруковой компания стала первым госпредприятием, которое перевело все тендеры на ProZorro и в котором состоялась системная реформа обеспечения. Как результат – покупать начали на 14 процентов дешевле, время закупки уменьшили на 20 процентов, сэкономили более 1,2 миллиарда гривен.

Выбор Безруковой приветствовали также и Центре противодействия коррупции. Его глава Виталий Шабунин назвал новую главу "Агентства" одной из самых компетентных закупателей страны.

По словам Шабунина, именно поэтому некоторые "корумпанты" пытались сорвать назначение Безруковой.

Надо отдать должное Умерову не так много политиков в принципе решались на драку с этими кланами. И хотя это еще не победа над корумпантами, но серьезная на эту победу заявка,

– прокомментировал новое назначение глава Центра противодействия коррупции.

Известно, что в дальнейшем Минобороны планирует создание Наблюдательного совета из профессиональных и компетентных менеджеров международного уровня.

Кто такая Марина Безрукова

Образование: магистр по финансам (КНУ имени Шевченко), специалист по правоведению (КНУ имени Шевченко), магистр управления бизнесом (Киевская школа экономики). С 2017 по 2024 год работала в Укрэнерго на должностях члена правления, директора по управлению цепями поставок и т.д. Раньше в корпоративном секторе в компаниях разных сегментов экономики. По словам Безруковой, эффективные и прозрачные закупки оружия – залог национальной безопасности. Она считает, что следует делать акцент на инновациях и стратегических партнерствах, чтобы обеспечить самое современное вооружение для ВСУ.

Скандал с закупками для ВСУ: что известно