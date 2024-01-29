"Найкраща кандидатка": Умеров призначив нову очільницю "Агенції оборонних закупівель"

На тлі скандалу з Гринкевичами колишнього директора "Агенції оборонних закупівель" Володимира Пікуза звільнили. Новим главою держпідприємства стала Марина Безрукова.

У Міноборони наголосили, що планують побудувати нову архітектуру закупівель, в якій неможливі будуть жодні прояви корупції.

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Чому саме Безрукова

У відомстві наголосили, що Марина Безрукова – ідеальний кандидат на посаду директора "Агенції оборонних закупівель". Адже, по-перше, вона досвідчена. За плечима Безрукової – понад 20 років досвіду в управлінні ланцюгами постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями США, Канади, Європи, Близького Сходу та Африки.

Крім того, посадовиця успішно проявила себе у сфері закупівель. Саме вона за 7 років роботи в "Укренерго" "розробила та впровадила сучасну політику закупівель, засновану на принципах прозорості, ефективності та розподілу повноважень".

Під керівництвом Безрукової компанія стала першим держпідприємством, яке перевело всі тендери на ProZorro, і в якому відбулася системна реформа забезпечення. Як результат – купляти почали на 14 відсотків дешевше, час закупівлі зменшили на 20 відсотків, заощадили понад 1,2 мільярда гривень.

Вибір Безрукової привітали також і у Центрі протидії корупції. Його голова Віталій Шабунін назвав нову очільницю "Агенції" однією з найкомпетентніших закупівельниць країни.

За словами Шабуніна, саме через це деякі "корумпанти" намагалися зірвати призначення Безрукової.

Треба віддати належне Умєрову – не так багато політиків в принципі наважувалися на драку з цим кланами. І хоч це ще не перемога над корумпантами, але серйозна на цю перемогу заявка,

– прокоментувавав нове призначення глава Центру протидії корупції.

Відомо, що надалі Міноборони планує створення Наглядової ради з професійних та компетентних менеджерів міжнародного рівня.

Хто така Марина Безрукова

Освіта: магістр з фінансів (КНУ імені Шевченка), спеціаліст з правознавства (КНУ імені Шевченка), магістр управління бізнесом – (Київська школа економіки). З 2017 по 2024 роки працювала в "Укренерго" на посадах члена правління, директора з управління ланцюгами поставок тощо. Раніше – в корпоративному секторі в компаніях різних сегментів економіки. За словами Безрукової, ефективні та прозорі закупівлі зброї – запорука національної безпеки. Вона вважає, що слід робити акцент на інноваціях та стратегічних партнерствах, щоб забезпечити найсучасніше озброєння для ЗСУ.

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