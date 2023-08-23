Сколько мариупольцев похоронено в братских могилах: Андрющенко назвал шокирующие цифры

Во время бомбежки и городских боев в Мариуполе российские военные убили около 147 детей. К сожалению, общее количество людей значительно больше – несколько десятков тысяч.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко назвал 24 Каналу официальные цифры погибших жителей Мариуполя. Заметим, некоторые люди прибегают к "экспертному" анализу и озвучивают ложное количество убитых горожан, кое-где доходит до 150 тысяч. Однако подобное манипулирование только на руку врагу.

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Сколько убитых детей можно идентифицировать

По официальным данным, за время осады Мариуполя оккупанты убили по меньшей мере 147 детей. Благодаря сопротивлению городской совет получил документ о количестве жертв во время полномасштабного вторжения на территории Донецкой области, в частности, в Мариуполе.

Как отметил Петр Андрющенко, согласно списку оккупантов – 101 мариупольский ребенок убит и только 87 можно идентифицировать.

По состоянию на 13 августа 500 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии России. В общей сложности более 1597 детей пострадали, среди них – более 1097 получили ранения различной степени тяжести.

Мариупольская мэрия вместе с ОВА около недели работали над идентификацией детей и сверкой цифр.

Это очень ужасный документ. Там причины смерти, состояния детей, когда те попадали на учет. Это ужас. Они должны за это ответить,

– отметил советник мэра Мариуполя.

Каково общее количество погибших

В последнее время количество убитых мариупольцев стало откровенной манипуляцией.

Официальная цифра – по меньшей мере 25 тысяч человек похоронены в братских могилах по нашим подсчетам. Эта цифра может быть больше. На сколько? Никто не знает. Данные есть у оккупантов,

– сказал Андрющенко

К сожалению, люди озвучивают безумные цифры убитых мариупольцев, хотя не имеют на это никаких оснований. По словам советника мэра Мариуполя, иногда люди прибегают к разговорам, что общее количество убитых в Мариуполе около 150 тысяч, а детей – несколько тысяч.

Андрющенко рассказал, сколько мариупольцев похоронено в братских могилах: смотрите видео

"Вот вам официальные данные из оккупантов, добытые честным трудом. Точно больше, чем 25 тысяч, никто не сомневается. Но на сколько больше и кто эти люди – мы будем искать только после деоккупации. Не зря мы отслеживали все захоронения. Очень-очень большая и страшная работа впереди", – подытожил Петр Андрющенко.

Какая ситуация в Мариуполе