Забрали 4 шахты: зачем россияне завозят ворованный уголь в Мариуполь
- Россияне перевозят ворованный уголь из Донецкой области в Мариупольский порт.
- Мариупольский порт также используется для военных целей, в частности для перевозки бронетехники, но это скрывают под видом гражданских грузов.
В Мариупольский порт якобы начали заходить вагоны с ворованным углем из Донецкой области. Ранее его похищали из Луганских шахт.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что россияне меняют направления контроля в порту. Также пытаются спрятать своих людей от санкций.
Россияне свозят уголь в Мариуполь
"Стоит вспомнить об одиозной Юлии Максимовой, которая вместе с мужем взяли 4 шахты под Донецком и 4 шахты под Луганском фактически бесплатно. Они ими пользуются. С этого есть чистая прибыль", – сказал Петр Андрющенко.
Как только они взяли шахты под свой контроль, из порта ушел уголь, а перестало выходить зерно. В общем в работе мало что изменилось. Интересно, что россияне должны были уплатить большое количество налогов, но их списали через российского депутата Марата Хуснуллина. Поэтому коррупция заметна на каждом шагу.
Из порта уже вышел большой состав поезда примерно на 40 – 60 вагонов. Он поехал на север Донецкой области. Поэтому мародерство продолжается,
– добавил Петр Андрющенко.
До сих пор непонятна ситуация с нашим судном, которое стоит в Алжире. Украина вместе с партнерами делает все, чтобы судно с ворованным из Мариуполя углем не разгружали в Алжире, а отправили его обратно.
Как Россия использует Мариупольский порт?
- В июле 2025 года враг впервые использовал порт именно для военных нужд. Для того, чтобы разгрузить вагоны, которые туда прибыли, даже перекрыли движение на нескольких улицах. В частности из порта выходила бронетехника. За весь период войны россияне не решались это делать.
- Россия пытается изменить свою логистику и готовит определенный плацдарм для этого. Например, в порту Мариуполя россияне занимаются дноуглублением. Интересно, что в августе в порт зашло и вышло судно, которое не было загружено ни зерном, ни углем. Вероятно, происходила определенная военная операция.
- Россияне пытаются показать, что якобы законно пользуются портом. Они сами признают, что основным грузом является зерно, уголь и металлы. Однако, этим лишь прикрывают свое мародерство и ничего не говорят о военных поставках.