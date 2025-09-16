В Мариупольский порт якобы начали заходить вагоны с ворованным углем из Донецкой области. Ранее его похищали из Луганских шахт.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что россияне меняют направления контроля в порту. Также пытаются спрятать своих людей от санкций.

Россияне свозят уголь в Мариуполь

"Стоит вспомнить об одиозной Юлии Максимовой, которая вместе с мужем взяли 4 шахты под Донецком и 4 шахты под Луганском фактически бесплатно. Они ими пользуются. С этого есть чистая прибыль", – сказал Петр Андрющенко.

Как только они взяли шахты под свой контроль, из порта ушел уголь, а перестало выходить зерно. В общем в работе мало что изменилось. Интересно, что россияне должны были уплатить большое количество налогов, но их списали через российского депутата Марата Хуснуллина. Поэтому коррупция заметна на каждом шагу.

Из порта уже вышел большой состав поезда примерно на 40 – 60 вагонов. Он поехал на север Донецкой области. Поэтому мародерство продолжается,

– добавил Петр Андрющенко.

До сих пор непонятна ситуация с нашим судном, которое стоит в Алжире. Украина вместе с партнерами делает все, чтобы судно с ворованным из Мариуполя углем не разгружали в Алжире, а отправили его обратно.

Как Россия использует Мариупольский порт?