В России в очередной раз за время войны произошел масштабный пожар. На этот раз пылало в Ярославле.

Загорелось здание завода Ярославской лакокрасочной компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ и враждебное МЧС.

Что известно о большом пожаре в Ярославле?

По данным росСМИ, столб дыма и зарево от пожара было видно в разных уголках города и за несколько километров от места инцидента.

Впоследствии МЧС уточнило, что загорелось производственное предприятие на 4500 метрах. В результате там обвалилась кровля.

Тушили пожар 70 специалистов и 23 единицы техники.

Предварительно, в момент возгорания в помещении могли находиться люди. Пока эту информацию не подтвердили официальные лица. Зато в МЧС убеждают, что никто не пострадал.

Что известно о Ярославской лакокрасочной компании?

Она производит широкий ассортимент лакокрасочных материалов. В частности, поставляет специализированные материалы для нужд военно-промышленного комплекса России.

Деятельность компании охватывает выпуск покрытий, обеспечивающих защиту военной техники от коррозии. Они делают ее боевые системы более долговечными и эффективными. То есть предприятие непосредственно обеспечивает технологическое обеспечение военной отрасли России.

К слову, недавно в Башкортостане произошел взрыв на заводе "Каустик", входящем в состав "Башкирской содовой компании". По последней информации, пострадали 38 человек.