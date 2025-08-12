У Росії вкотре за час війни сталася масштабна пожежа. Цього разу палало у Ярославлі.

Загорілася будівля заводу Ярославської лакофарбової компанії. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на росЗМІ та вороже МНС.

Що відомо про велику пожежу у Ярославлі?

За даним росЗМІ, стовп диму та заграву від пожежі було видно в різних куточках міста та за кілька кілометрів від місця інциденту.

Згодом МНС уточнило, що загорілося виробниче підприємство на 4500 метрах. В результаті там обвалилася покрівля.

Гасили пожежу 70 спеціалістів і 23 одиниці техніки.

Попередньо, в момент займання в приміщенні могли перебувати люди. Наразі цю інформацію не підтвердили офіційні особи. Натомість у МНС переконують, що ніхто не постраждав.

Що відомо про Ярославську лакофарбову компанію?

Вона виробляє широкий асортимент лакофарбових матеріалів. Зокрема, постачає спеціалізовані матеріали для потреб військово-промислового комплексу Росії.

Діяльність компанії охоплює випуск покриттів, що забезпечують захист військової техніки від корозії. Вони роблять її бойові системи довговічнішими та ефективнішими. Тобто підприємство безпосередньо забезпечує технологічне забезпечення військової галузі Росії.

До слова, нещодавно у Башкортостані стався вибух на заводі "Каустик", що входить до складу "Башкірської содової компанії". За останньою інформацією, постраждали 38 людей.