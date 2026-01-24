В Киевской области есть пострадавшие и повреждения от массированной атаки: в каких районах
- В Киевской области в результате массированной атаки ранены четыре человека.
- Повреждены частные дома и автомобили в Броварском и Бориспольском районах.
Враг массированно атаковал Киевскую область с воздуха ночью 24 января. Известно о последствиях по меньшей мере в двух районах.
Об этом информирует Киевская ОВА. Рассказываем, что мы знаем на данный момент.
Какие последствия массированной воздушной атаки на Киевщину 24 января?
Воздушная тревога в Киевской области продолжалась почти всю ночь 24 января. Враг массированно посылал ударные беспилотники в направлении столицы, а также на другие города региона. Также российская армия применила различного рода ракетное вооружение.
Неоднократно раздавались взрывы на Киевщине, а областная военная администрация сообщала о работе ПВО. После 5 утра стало известно о первых последствиях.
- В Броварском районе ранены три человека, у них порезы.
- В Бориспольском госпитализировали одного человека, у него закрытая черепно-мозговая травма.
Здесь также повреждены 4 частных дома и 2 автомобиля в Броварском районе. И еще один дом поврежден в Бориспольском.
Куда еще целилась Россия этой ночью?
- Под массированным обстрелом находился Киев. Обломки БпЛА натворили бед в 5 районах, там фиксируют пожары и разрушения. Погиб человек.
- Харьков атаковали 25 "Шахедов". В двух районах зафиксировали повреждения, несколько человек пострадали. Здесь, к счастью, без жертв.