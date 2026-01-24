В Киевской области есть пострадавшие и повреждения от массированной атаки: в каких районах

Враг массированно атаковал Киевскую область с воздуха ночью 24 января. Известно о последствиях по меньшей мере в двух районах.

Об этом информирует Киевская ОВА. Рассказываем, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки Оккупанты запустили дроны по Украине, целью стал Киев: есть и угроза баллистики

Какие последствия массированной воздушной атаки на Киевщину 24 января?

Воздушная тревога в Киевской области продолжалась почти всю ночь 24 января. Враг массированно посылал ударные беспилотники в направлении столицы, а также на другие города региона. Также российская армия применила различного рода ракетное вооружение.

Неоднократно раздавались взрывы на Киевщине, а областная военная администрация сообщала о работе ПВО. После 5 утра стало известно о первых последствиях.

В Броварском районе ранены три человека, у них порезы.

В Бориспольском госпитализировали одного человека, у него закрытая черепно-мозговая травма.

Здесь также повреждены 4 частных дома и 2 автомобиля в Броварском районе. И еще один дом поврежден в Бориспольском.

Обратите внимание! Важнейшая информация о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозу БпЛА для всех областей, а также о взрывах и их последствиях вы можете оперативно прочитать в телеграм-канале 24 Канала

Куда еще целилась Россия этой ночью?