Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о массированной атаке России на газовую и энергетическую инфраструктуру. По его словам, враг выпустил 35 ракет, среди которых были и баллистические, половину из них удалось перехватить.

Также зафиксированы удары по энергетическим объектам в Черниговской, Сумской и Донецкой областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Что Зеленский рассказал о массированном ударе России по критической инфраструктуре?

Провел Ставку. Энергетика – доклады по защите наших объектов, по восстановлению. Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре – как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в частности баллистика. Комбинированный удар, и только половину ракет удалось сбить,

– сказал Зеленский.

Он уточнил, что особенно сложная ситуация после дроновых ударов сложилась на Черниговщине – в Славутиче, Нежине и самом Чернигове. На Сумщине также есть повреждения. Вечером был зафиксирован баллистический удар в Донецкой области: под вражескую атаку попали Краматорск, Славянск и Дружковка. Под прицелом также энергетика.

Президент поблагодарил энергетиков и всех, кто оперативно ремонтирует поврежденные объекты и помогает людям с восстановлением электро- и газоснабжения. Он отметил, что обеспечение поддержки каждого, кто в этом нуждается, является прямой ответственностью местной власти.

"Ресурсы для такой помощи есть. Ожидаю больших результатов и от военного командования – тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей", – подытожил Зеленский.

