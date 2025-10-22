Россия планировала массово атаковать Украину в ноябре: что изменилось сейчас
- Россия планировала увеличить обстрелы Украины в ноябре – декабре 2025 года, используя беспилотники и ракеты.
- Операция "Паутина" значительно уменьшила пусковые возможности России, но угроза дронов остается, поэтому Украине необходимо готовиться к их противодействию.
Россия продолжает осуществлять массированные атаки по территории Украины. Продолжается террор гражданского населения и попытки вызвать энергетический кризис. Россияне не отказываются от своих намерений, несмотря на трудности, с которыми столкнулись из-за действий украинских военных.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что еще весной 2025 года разведка Украины сообщала, что Россия готовится к серьезным массированным атакам по нашей гражданской инфраструктуре. Кремль пытался замаскировать такие действия под якобы костер к переговорам.
Смотрите также "Гром-Е1", атакующий уже на 200 километров: что за гибрид КАБа и ракеты, которыми Россия ударила по Полтавщине
Какие действия в отношении Украины планировала Россия?
Сергей Кузан отметил, что несмотря на старания противника скрыть свои намерения, Украине было известно, что Россия значительно увеличила производство беспилотников и дронов-имитаторов. Кроме того, Кремль пытался накопить много ракет.
Это все свидетельствовало о планах врага увеличить обстрелы в ноябре – декабре 2025 года, чтобы сломать нашу волю. Но состоялась самая выдающаяся операция "Паутина". Она кратно уменьшила пусковые возможности врага,
– сказал он.
Российская стратегическая авиация была платформой для запусков основных вражеских ракет. Оккупанты терроризировали ими Украину, но сейчас уже не могут одновременно поднимать в небо, как это было раньше, например 14 бортов, чтобы запускать примерно сотню ракет.
Напомним. СБУ провела операцию под названием "Паутина". Она привела к масштабным последствиям на территории России. Украинские силы использовали беспилотники, которые уничтожили примерно 41 российский самолет стратегической авиации. Во время операции дроны атаковали 4 военные аэродромы врага.
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества добавил, что у противника, к сожалению, еще есть возможности использовать дроны, ведь российские заводы пока способны изготавливать сотни единиц этого оружия. Поэтому сейчас остается важная задача готовиться и противодействовать работе вражеских беспилотников.
Украине и партнерам необходимо увеличивать производство дронов-перехватчиков, активно проводить обучение, укомплектование и оснащение всех команд, которые противодействуют таким угрозам.
Атаки России по Украине: последние новости
Россия нанесла мощный удар по Киеву 22 октября 2025 года. Враг атаковал баллистикой и дронами. В результате есть серьезные разрушения, погибшие и раненые.
Россияне попали беспилотником в детский дом в Харькове. К счастью, пострадавших нет, однако дети очень испугались. Есть предположение, что враг впервые использовал реактивный "Шахед".
Оккупанты атаковали "Шахедами" Запорожье. Из-за этого подвергся разрушениям многоэтажный дом. Значительная часть населения осталась без электро и газоснабжения. Есть пострадавшие.