Мать случайно выкопала тело на огороде: во Львовской области мужчина жестоко убил односельчанина
Источник:полиция Львовской области
Во Львовской области женщина выкопала на огороде тело. Погибшим оказался 52-летний односельчанин, которого убил ее сын.
После совершения убийства 25-летний злоумышленник сбежал в Одессу. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Заметьте В Чернигове пьяный отец убил 11-месячного сына на глазах у его 2-летнего брата
Мужчина убил односельчанина и сбежал
Правоохранителям 10 мая позвонила 47-летняя жительница одного из сел Львовского района. Женщина сообщила, что, обрабатывая грядки на своем приусадебном участке, обнаружила тело человека. На место происшествия немедленно выехали:
- следственно-оперативная группа,
- сотрудники других служб отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №1,
- оперативники Управления уголовного розыска,
- сотрудники следственного управления,
- криминалисты полиции Львовщины.
Они установили, что на огороде было закопано тело 52-летнего жителя этого же села. Он скончался насильственной смертью от травм головы. К убийству был причастен 25-летний сын обнаружившей тело женщины.
Женщина выкопала тело на огороде / Фото полиции Львовской области
20 апреля между мужчинами возник конфликт. Во время ссоры младший несколько раз ударил старшего по голове, причинив смертельные травмы. После этого злоумышленник завернул тело в полиэтиленовую пленку, закопал на огороде и сбежал.
Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Правоохранители установили местонахождение беглеца – местные полицейские задержали его в Одессе. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Вскоре злоумышленнику сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.
Стоит прочесть Убийство подростками полицейского в Чернигове: напарник погибшего рассказал свою версию трагедии
В Тернопольской области загадочно погибли двое мужчин
Жители Кременецкого района Тернопольщины недавно обнаружили 2 тела в пруду и сразу же вызвали скорую и полицию. Мужчин извлекли из воды, но медики лишь констатировали их смерть.
Судебно-медицинский эксперт не обнаружил следов насильственной смерти. В ходе проверки следователи установили, что погибшими были арендатор пруда и его помощник. Правоохранители предполагают, что мужчины могли:
- утонуть, спасая друг друга,
- погибнуть в результате поражения током.
Детали станут известны после проведения всех необходимых экспертиз.