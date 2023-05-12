Мати випадково викопала тіло на городі: на Львівщині чоловік жорстоко вбив односельця
Джерело:поліція Львівської області
На Львівщині жінка викопала на городі тіло. Загиблим виявився 52-річний односелець, якого вбив її син.
Після вчинення вбивства 25-річний зловмисник втік в Одесу. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
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Чоловік вбив односельця і втік
Правоохоронцям 10 травня зателефонувала 47-річна жителька одного з сіл Львівського району. Жінка повідомила що, обробляючи грядки на своїй присадибній ділянці, виявила тіло людини. На місце події негайно виїхали:
- слідчо-оперативна група,
- співробітники інших служб відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1,
- оперативники Управління карного розшуку,
- співробітники слідчого управління,
- криміналісти поліції Львівщини.
Вони встановили, що на городі було закопане тіло 52-річного мешканця цього ж села. Він помер насильницькою смертю від травм голови. До вбивства був причетний 25-річний син жінки, яка виявила тіло.
Жінка викопала тіло на городі / Фото поліції Львівщини
20 квітня між чоловіками виник конфлікт. Під час сварки молодший кілька разів вдарив старшого по голові, спричинивши йому смертельні травми. Після цього зловмисник загорнув тіло у поліетиленову плівку, закопав на городі та втік.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.
Правоохоронці встановили місце перебування втікача – місцеві поліцейські затримали його в Одесі. Наразі триває досудове розслідування. Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.
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На Тернопільщині загадково загинули двоє чоловіків
Жителі Кременецького району Тернопільщини нещодавно виявили 2 тіла у ставку та одразу ж викликали швидку і поліцію. Чоловіків дістали з води, але медики лише констатували їхню смерть.
Судово-медичний експерт не виявив слідів насильницької смерті. Під час перевірки слідчі встановили, що загиблими були орендар ставка та його помічник. Правоохоронці припускають, що чоловіки могли:
- потонути, рятуючи один одного,
- загинути внаслідок ураження струмом.
Деталі стануть відомими після проведення усіх необхідних експертиз.