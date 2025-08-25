В понедельник, 23 июня, недалеко от поселка Отрадное Донецкой области погиб 23-летний оккупант Максим Шарыпов. Его мать, которая тяжело переживала потерю, вскоре умерла прямо возле могилы сына.

Ее тело нашли работники кладбища. Детали сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также С детства готовят к убийствам: в России для детей с 8 лет провели военную подготовку

Что известно о смерти матери оккупанта?

Максим Шарыпов родился и вырос в Забайкалье. После армии он подписал контракт с минобороны и служил в российской армии на должности старшего механика-водителя танкового батальона.

В 2022 году парень получил ранение, но после лечения снова вернулся на фронт. Погиб оккупант летом 2025 года в Донецкой области.

По словам знакомых семьи, мать Ольга тяжело переживала потерю и часто приходила на кладбище. Вскоре после 40-го дня женщина умерла прямо у могилы сына. Ее тело обнаружили рабочие.

Во вторник, 26 августа, Ольгу похоронят рядом. Женщине было около 50 лет. Вероятно, у нее остались двое несовершеннолетних сыновей.

Кстати, по состоянию на 25 августа, согласно отчету Генерального штаба ВСУ, актуальные потери личного состава российской армии составляют около 1 076 940 человек.

"Подвиги" так называемых "героев СВО": последние новости