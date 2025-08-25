Был "очень хорошим мальчиком": в Забайкалье россиянка умерла на могиле сына-оккупанта
- 23-летний оккупант из Забайкалья Максим Шарыпов погиб в июне 2025 года в Донецкой области.
- Россиянка Ольга сложно переживала потерю сына и умерла возле его могилы, теперь ее похоронят рядом.
В понедельник, 23 июня, недалеко от поселка Отрадное Донецкой области погиб 23-летний оккупант Максим Шарыпов. Его мать, которая тяжело переживала потерю, вскоре умерла прямо возле могилы сына.
Ее тело нашли работники кладбища. Детали сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Что известно о смерти матери оккупанта?
Максим Шарыпов родился и вырос в Забайкалье. После армии он подписал контракт с минобороны и служил в российской армии на должности старшего механика-водителя танкового батальона.
В 2022 году парень получил ранение, но после лечения снова вернулся на фронт. Погиб оккупант летом 2025 года в Донецкой области.
По словам знакомых семьи, мать Ольга тяжело переживала потерю и часто приходила на кладбище. Вскоре после 40-го дня женщина умерла прямо у могилы сына. Ее тело обнаружили рабочие.
Во вторник, 26 августа, Ольгу похоронят рядом. Женщине было около 50 лет. Вероятно, у нее остались двое несовершеннолетних сыновей.
Кстати, по состоянию на 25 августа, согласно отчету Генерального штаба ВСУ, актуальные потери личного состава российской армии составляют около 1 076 940 человек.
"Подвиги" так называемых "героев СВО": последние новости
- В Волгоградской области ветеран захватнической войны против Украины убил федерального судью Василия Ветлугина из-за ревности к своей жене. Преступник якобы подстерег чиновника возле здания суда, а затем расстрелял из "Сайги", отрезал половой орган, вложил его жертве в рот и вонзил нож в глаз.
- В Тамбовской области оккупант, приехавший в отпуск, зарезал 40-летнюю жительницу села Покрово-Марфино на глазах у ее 9-летней дочери. После мужчина избил ребенка, "превратив лицо в месиво".
- В Свердловской области майор полиции из города Алапаевск отправился воевать за Россию после того, как против него возбудили уголовное дело из-за интима с 16-летней девушкой – она забеременела.