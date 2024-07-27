"Присматривалась": мать Зинченко ответила, узнала ли сына на фото подозреваемого в панаме

У матери подозреваемого в убийстве Фарион спросили, узнала ли она сына на фото в панаме и в очках, которое облетело сеть.

Женщина призналась, что присматривалась к тому фото. Но, со слов соседей Фарион, пришла к выводу, что на фото не ее сын.

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Мать подозреваемого о сходстве сына на фото

Мать Зинченко сказала, что ее сын выше, чем в рассказах соседей. Также он находился во Львове меньше времени, чем они указывали. Поэтому она выразила уверенность, что это не ее сын был у подъезда языковеда.

Сначала так присматривалась (на фото – 24 Канал). А потом просто послушала свидетелей, что там выступали. Они говорили о 2 – 3 неделях. Это первое, о чем я подумала, что не может такого быть. Ну, это я уже потом анализировала. И когда говорили, что рост 170-180 см, а я знаю, что мой сын почти под 190 см. Где-то метр восемьдесят пять. То есть это также не о моем сыне говорили. И также говорили о промежутке в 10 см. То есть знаете, это такой разбег большой, но все равно не попадало... И я была уверена, что это не он,

– сказала женщина.

Она также рассказала, что звонила к сыну, когда он ехал домой. Женщина переживала, когда в области ввели план-перехват. По ее словам, она понимала, что "там могут всех ребят задерживать таких молодых".

Также в комментарии журналистам "Слідство.Інфо" мать Вячеслава высказала предположение, что парень в очках с фотографии полиции имеет более загорелую кожу и худощавое телосложение.