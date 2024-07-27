Елена Зинченко, мать 18-летнего Вячеслава, которого обвиняют в преступлении против языковеда, убеждена: ее сын не имел мотивов для убийства и не владел навыками стрельбы. Женщина утверждает, что Вячеслав приехал во Львов только отдохнуть и встретиться с друзьями.

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Мать подозреваемого о роли сына в преступлении

Елена Зинченко рассказала журналистам, что ее сын всегда был добрым и уравновешенным, любил футбол и книги, и не имел вредных привычек. Она не может поверить, что Вячеслав мог стать убийцей.

Гулять по городу – это Слава любит. Привлекать внимание может, он это всегда делал, но убивать – нет. Зная своего сына, я уверена, что он это не делал,

– заявила Елена.

Мать подозреваемого также отметила, что парень на фото и видео, обнародованных полицией, имеет другие физические характеристики, чем ее сын. Она высказала предположение, что Вячеслав мог быть использован как отвлекающий фактор во время преступления.

Обратите внимание! Сам подозреваемый отвечал, как относится к языковеду и причастен ли к ее смерти. Собственно, Зинченко лаконично заявил, что не знает, как относится к Ирине Фарион и не имеет отношения к ее смерти.

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В другом интервью мать Зинченко констатировала, что не смотрела ее видео до убийства. Также женщина отмечала, что никогда не говорила с сыном о языковеде и украинский язык он знает хорошо.

Относительно Ирины Фарион. Если честно, то я начала смотреть ее видео только после убийства. До того мы со Славиком эту тему не трогали, и он никогда не вспоминал об Ирине Фарион.

Самое главное, госпожа Елена рассказала, что ее сын хотел стать военным. В марте он окончил курсы на оператора беспилотников, ставя в пример своего отца, который уже боец в украинской армии.