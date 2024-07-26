Дочь Фарион сказала, что довольна решением суда относительно меры пресечения подозреваемому в убийстве ее матери. Об этом пишет 24 Канал.

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Комментарий дочери Фарион относительно решения суда

Подозреваемого в убийстве оставили в СИЗО на 60 дней без права выйти под залог. Дочь языковеда София Семчишин сказала, что "это достаточно, чтобы он посидел и почувствовал, что он сделал".

Борьба продолжается. Мы будем все делать, чтобы наказать виновных,

– сказала она.

Между тем адвокат подозреваемого уже заявил, что планирует подавать апелляцию на решение суда.

Впоследствии сам подсудимый вышел на общение с журналистами. Он заявил, что с "Фарион ничего не делал" и "никого не убивал";



Также он несколько раз несколько сказал, что хочет "интересных вопросов" от СМИ, но так и не объяснил, что именно имеет в виду.