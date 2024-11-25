Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков DeepState. Ранее в Генштабе ВСУ также сообщили, что россияне совершили атаки возле Новомлинска, Колесниковки, Кругляковки, Сенькового и Лозовой.

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Оккупанты пересекли реку Оскол на Харьковщине

В DeepState рассказали, что 24 ноября враг совершил "довольно неожиданную операцию" на Харьковщине. Россияне из поселка Двуречное на лодках переплыли реку Оскол и закрепились на западном берегу.

Это не просто преодоление водной преграды ради фото, ведь противник занял позиции одной из наших бригад,

– объяснили аналитики.

По словам DeepState, такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня. Поэтому жителям Двуречанской и Купянской громад Харьковщины напомнили о важности об эвакуации.

Где находится Новомлинск на Харьковщине: показываем на карте

К слову, ночью 25 ноября также стало известно, что российские войска оккупировали села Екатериновка и Юрьевка в Донецкой области. К тому же враг продвинулся возле Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово.