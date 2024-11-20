В середине ноября российские силы прорвались в Купянск, но были выбиты. Накат на город был не один, а несколько. Враг имел незначительный успех. Об этом в эфире телемарафона рассказал "Казначей", заместитель комбата 30-й ОМБР имени Князя Константина, передает 24 Канал.

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Есть ли угроза захвата Купянска

По словам военного, основные силы противника были разбиты еще на дальнем подступе. Оккупанты, которые таки попали в город, были так называемыми "недобитками". Они были уничтожены и часть взята в плен.

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На Купянском направлении резервы противника постоянно пополняются за счет заключенных и мобилизованных. "Казначей" говорит, что захватчиков мотивируются финансированием. По рассказам пленных, значительное количество из них имеет ипотеки, долги и сложную жизнь в самой России.

Военный отметил, что в районе Купянска страна-агрессор имеет постоянное пополнение резервов, благодаря чему осуществляет постоянные штурмовые действия.

"Казначей" призвал не поддаваться панике и доверять ВСУ. Он заверил, что защитники, которые стоят на обороне города, мотивированы и хорошо обучены.

К слову, россияне хотят продвинуться к Купянску-Узловому, ведь там есть железнодорожная станция, которая очень нужна оккупантам для обеспечения логистики. Попытка захватить Купянск-Узловой до 1 ноября у врага провалилась, теперь он планирует достичь этого до Нового года.