Это 24 Каналу заметил бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов. Однако, по его словам, неизвестно, на какую дальность ВСУ смогут использовать эти американские ракеты.

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Цели для ракет ATACMS

Владимир Милов отметил, что максимальный радиус действия ATACMS – это 300 километров. Возможно, что Украине дали разрешение на меньшее расстояние. Впоследствии об этом станет известно.

Был очень важный фактор, который создавал россиянам военное преимущество. Захватчики могли запускать авиацию с аэродромов на территории России и с безопасного расстояния забрасывать Украину управляемыми авиабомбами, которые обеспечили врагу продвижение при наступлении.

То есть таким образом они почти все бомбами выравнивают перед тем, как дальше идет в наступление пехота. Здесь баланс сил может очень измениться, потому что эта неуязвимость военных аэродромов и авиации, которая выпускает КАБы, может оказаться под ударом,

– объяснил оппозиционер.

Кроме того, важные логистические объекты, склады с боеприпасами, горюче-смазочными материалами тоже могут быть атакованы. Это очень ослабит наступательные возможности российской армии.

Напомним, ночью 19 ноября был нанесен удар по артиллерийским складам в Брянской области. Россияне жаловались, что это якобы была атака ATACMS. Издание Reuters написало, что ВСУ якобы использовали сразу 8 тактических баллистических ракет ATACMS. Там добавили, что России якобы удалось сбить 2 ракеты.