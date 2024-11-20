Це 24 Каналу зауважив колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов. Однак, за його словами, невідомо, на яку дальність ЗСУ зможуть використовувати ці американські ракети.

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Цілі для ракет ATACMS

Володимир Мілов зазначив, що максимальний радіус дії ATACMS – це 300 кілометрів. Можливо, що Україні дали дозвіл на меншу відстань. Згодом про це стане відомо.

Був дуже важливий фактор, який створював росіянам військову перевагу. Загарбники могли запускати авіацію з аеродромів на території Росії і з безпечної відстані закидати Україну керованими авіабомбами, які забезпечили ворогу просування при наступі.

Тобто у такий спосіб вони майже все бомбами вирівнюють перед тим, як далі йде у наступ піхота. Тут баланс сил може дуже змінитись, тому що ця невразливість військових аеродромів та авіації, яка випускає КАБи, може опинитись під ударом,

– пояснив опозиціонер.

Крім того, важливі логістичні об'єкти, склади з боєприпасами, паливо-мастильними матеріалами теж можуть бути атаковані. Це дуже послабить наступальні можливості російської армії.

Нагадаємо, вночі 19 листопада було завдано удару по артилерійських складах у Брянській області. Росіяни бідкались, що це нібито була атака ATACMS. Видання Reuters написало, що ЗСУ нібито використали одразу 8 тактичних балістичних ракет ATACMS. Там додали, що Росії буцімто вдалося збити 2 ракети.