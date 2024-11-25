Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Стоит отметить, что нефтебаза в Калуге расположена более чем в 300 километрах от украинской границы.

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Беспилотники атаковали российскую нефтебазу

По сообщениям росСМИ, на окраине Калуги "сбили" по меньшей мере три беспилотника. Местные власти также сообщают о возгорании, которое возникло в результате якобы "падения обломков" на территории предприятия.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа,

– заявил губернатор Владислав Шапша.

Тем временем местные телеграм-каналы публикуют многочисленные фото и видео того самого пожара, который произошел в районе загадочного "предприятия".

В российской Калуге пылает нефтебаза: смотрите видео

По данным украинских OSINT-аналитиков, речь идет о нефтебазе "Калуганефтепродукт". В сети сообщают, что под удар также мог попал завод "Тайфун" – одно из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России, однако подтверждений этому пока нет.

Где расположена нефтебаза, которую атаковали беспилотники: показываем на карте

К слову, днем ранее, 24 ноября, беспилотники также атаковали республику Адыгея, что рядом с Краснодарским краем. Отмечается, что один из дронов нашли неподалеку от авиабазы Ханская.